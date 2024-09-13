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Utonic protokolü TON ağında yeni bir dönem başlatıyor

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The Open Network (TON) üzerinde geliştirilen Utonic restaking protokolü, lansman öncesinde 100 milyon dolarlık kurumsal yatırım desteği aldı. Bu hamle, TON ekosisteminin güvenliğini ve merkeziyetsizliğini artırmayı hedefliyor. Utonic, ayı piyasasında bile yüzde 20'nin üzerinde yıllık getiri sunmayı vaat ediyor.

Kripto para dünyasında yeni bir yatırım trendi olan restaking, The Open Network (TON) ekosisteminde de kendine yer buluyor. TON tabanlı Utonic restaking protokolü, lansman öncesinde aldığı 100 milyon dolarlık kurumsal yatırım desteğiyle dikkat çekiyor. Bu hamle, TON ağının güvenliğini ve merkeziyetsizliğini artırırken yatırımcılara da cazip getiri fırsatları sunmayı hedefliyor.

Utonic Protokolü TON Ekosisteminde Devrim Yaratmaya Hazırlanıyor

Blockchain teknolojisinin gelişimiyle birlikte, kripto para ekosisteminde yeni yatırım stratejileri ortaya çıkıyor. Bunlardan biri olan restaking, son dönemde yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. The Open Network (TON) üzerinde geliştirilen Utonic protokolü, bu trendi TON ekosisteminde uygulamaya hazırlanıyor.

Utonic, lansman öncesinde kurumsal yatırımcılardan aldığı 100 milyon dolarlık desteğiyle, dikkat çekici bir başlangıç yapıyor. Bu yatırım, protokolün potansiyeline olan güveni gösteriyor. Yatırımcılar arasında TonStake, iZUMi Finance, InfStones, SatLayer ve StakeStone gibi önde gelen firmalar yer alıyor.

Restaking protokolleri, yatırımcılara stake ettikleri varlıkları yeniden değerlendirme imkanı sağlıyor. Bu sayede yatırımcılar, aynı varlıkla birden fazla ağın güvenliğine katkıda bulunurken ek getiri elde etme şansı yakalıyor. Utonic protokolü, bu yaklaşımıyla TON ağına taşıyarak ekosistemde yeni bir dönem başlatmayı amaçlıyor.

Utonic'in kurucu ortağı Lemon Lin "Restaking teknolojisinin başarısı, Eigenlayer ve diğer protokoller tarafından Ethereum üzerinde kanıtlandı. Bu teknoloji, TON'un güvenliğini ve merkeziyetsizlik seviyesini artırmak için mükemmel bir şekilde uygulanabilir." açıklamasında bulundu.

Utonic, lansman sırasında yüzde 30'a varan cazip bir yıllık yüzde getiri sunmayı hedefliyor. Ayı piyasası koşullarında bile yüzde 20 beklentisi, protokolün güvenilirliğini gösteriyor. TON ekosisteminin güvenliğini ve merkeziyetsizliğini artırma hedefi, Utonic protokolünün temel motivasyonlarından biri olarak gözüküyor. Bu hedef, TON ağının sürdürülebilir büyümesi için kritik öneme sahip.

Eylül ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Utonic, TON ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Protokolün başarısı, diğer Blockchain ağlarında da benzer projelerin geliştirilmesini sağlayabilir.

Utonic protokolü ile TON ekosistemi, restaking trendinin öncülerinden biri olmaya hazırlanıyor. Bu gelişme, TON ağının güvenliğini ve verimliliğini artırırken, yatırımcılara da cazip fırsatlar sunuyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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