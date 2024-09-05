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Uphold CEO'sundan şaşırtan memecoin açıklaması

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Kripto para piyasasında memecoinlerin hızlı artışı, sektörde tartışmalara yol açıyor. Günde 7000'den fazla yeni memecoinin oluşturulması, sektör liderlerini endişelendiriyor. Uphold CEO'su Simon McLoughlin, kripto para sektöründeki memecoin patlamasını sert bir dille eleştirdi. McLoughlin, bu durumun üzücü olduğunu belirterek kripto ekosistemine zarar verdiğini vurguluyor.

Kripto para ekosisteminde son dönemde yaşanan memecoin patlaması, sektörde tartışmalara neden oluyor. Uphold'un CEO'su Simon McLoughlin, bu trendin kripto para sektörünün değerini düşürdüğünü ifade etti. McLoughlin, günde 7000'den fazla yeni memecoinin oluşturulmasının endişe verici olduğunu belirtti. Pump.fun platformunun kısa sürede elde ettiği başarı, konunun ciddiyetini vurguluyor.

Kripto Sektöründe Memecoin Tartışması Büyüyor

Ocak ayında faaliyete geçen Pump.fun, kullanıcılarına Solana (SOL) Blockchain ağı üzerinde kolayca meme kripto para birimi oluşturma imkanı sunuyor. Platform, lansmanından bu yana geçen sürede 1 milyondan fazla memecoinin oluşturulmasına aracılık etti ve bu işlemlerden 100 milyon dolar gelir elde etti. Bu rakamlar, günde ortalama 4.500'den fazla yeni memecoinin piyasaya sürüldüğünü gösteriyor.

McLoughlin bu durumu "üzücü" olarak nitelendirirken, yapay zeka destekli memecoin üretiminin sektörü olumsuz etkilediğini vurguladı. CEO, "Yapay zeka destekli memecoin üretimi, tüm segmenti değersizleştiriyor ve aşağı çekiyor" diyerek endişelerini dile getirdi.

Ancak Uphold'un bu trende tamamen sırtını dönmediği görülüyor. Şirket, "Meme Basket" adını verdiği bir ürünle müşterilerine popüler memecoinlere yatırım yapma fırsatı sunuyor. Bu özellik, Dogecoin (DOGE), Floki Inu (FLOKI), Pepe (PEPE) ve Bonk (BONK) gibi tanınmış memecoinleri içeriyor.

McLoughlin bu durumu açıklarken, "Listelediğimiz coinler konusunda son derece seçiciyiz" dedi ve bazı memecoinlerin meşru kullanım alanlarına sahip olduğunu ekledi. Bu yaklaşım, Uphold'un memecoin fenomenine temkinli yaklaşırken, müşteri talebini de göz ardı etmediğini gösteriyor.

2015 yılında kurulan ve şu anda 150'den fazla ülkede hizmet veren Uphold, McLoughlin'in verdiği bilgiye göre yaklaşık 12 milyon kullanıcıya sahip. 2022 yılında CEO koltuğuna oturan McLoughlin, platformun geniş kullanıcı tabanına rağmen kripto para sektöründeki bazı eğilimlere karşı eleştirel yaklaşımını devam ettiriyor.

Memecoin patlaması kripto para ekosisteminde tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Bir yandan yeni yatırım fırsatları ve inovasyon potansiyeli sunarken diğer yandan sektörün ciddiyetine ve uzun vadeli sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri artırıyor. Uphold gibi köklü platformların bu trende yaklaşımı, gelecekte kripto para piyasasının nasıl şekilleneceğine dair önemli ipuçları sağlıyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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