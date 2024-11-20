Ünlü kripto analistinden Ethereum iddiası: Bitcoin'i bile geçecek!

Ethereum'un ivme kazanma konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam etmesiyle birlikte analistler, MVRV ivmesi ve balina aktivitesi gibi çeşitli faktörlerin 10 bin dolara doğru potansiyel bir yükselişe işaret ettiğini belirtiyor.

Bitcoin'i bile geçecek!

Piyasanın oldukça hareketli olduğu şu günlerde diğer kripto paralardaki önemli hareketlere rağmen Ethereum henüz güçlü bir toparlanma belirtisi göstermedi ve bu da yatırımcı endişelerine yol açtı. Ancak analistler, ETH'nin 4.000 dolar sınırı da dahil olmak üzere önemli fiyat seviyelerini aşıp aşamayacağını yakından izliyor. X'teki bir gönderide , analist Ali Martinez ise Ethereum'un yakında Bitcoin'i (BTC) geride bırakabileceğine dikkat çekti.

Martinez'e göre Ethereum, tarihsel olarak piyasa döngüleri sırasında Bitcoin üzerinde hakimiyet dönemleri yaşadı, ancak bu durum şu anki döngüde henüz gerçekleşmedi. Ayrıca analist, Ethereum'un Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) Momentumunun önemli bir gösterge olduğunu ve bunun yükseliş döneminin yakın olduğuna dair bir kanıt olduğunu yineledi.

Öte yandan son veriler, ETH fiyatının 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara yükseldiğini gösteriyor, ancak beklenen MVRV geçişi henüz gerçekleşmedi. Martinez, bu gecikmenin, en önemli kazanımların henüz gelmemiş olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

İlgi arttı

Teknik göstergelere ek olarak, önemli ağ üstü aktivite, yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin arttığını gösteriyor. Martinez, dağıtımdan birikime geçiş yapan Ethereum spot borsa yatırım fonlarında (ETF'ler) dikkate değer bir değişime dikkat çekiyor.

Özellikle, son iki haftada, bu fonlar aracılığıyla 147 milyon dolardan fazla ETH alımı yapıldı. Bu da artan kurumsal ilgiyi doğruluyor.

Aynı zamanda yatırımcılar Ethereum varlıklarını önemli ölçüde artırdılar ve bu dönemde 1,4 milyar dolardan fazla ETH satın aldılar. Bu eğilim, balinaların genellikle değer düşüklüğü aşamalarında varlık biriktirmesi nedeniyle bir fiyat rallisi beklentileriyle örtüşüyor.





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