Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Ünlü kripto analistinden Ethereum iddiası: Bitcoin'i bile geçecek!

Ünlü kripto analistinden Ethereum iddiası: Bitcoin'i bile geçecek!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto analisti Ali Martinez, Ethereum'um 10 bin doları hedeflerken Bitcoin'den daha iyi performans göstereceğini iddia etti. Martinez, iddialarına kanıt olarak boğa görüşünü destekleyen teknik detayları referans gösterdi.

Ethereum'un ivme kazanma konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam etmesiyle birlikte analistler, MVRV ivmesi ve balina aktivitesi gibi çeşitli faktörlerin 10 bin dolara doğru potansiyel bir yükselişe işaret ettiğini belirtiyor.

Bitcoin'i bile geçecek!

Piyasanın oldukça hareketli olduğu şu günlerde diğer kripto paralardaki önemli hareketlere rağmen Ethereum henüz güçlü bir toparlanma belirtisi göstermedi ve bu da yatırımcı endişelerine yol açtı. Ancak analistler, ETH'nin 4.000 dolar sınırı da dahil olmak üzere önemli fiyat seviyelerini aşıp aşamayacağını yakından izliyor. X'teki bir gönderide , analist Ali Martinez ise Ethereum'un yakında Bitcoin'i (BTC) geride bırakabileceğine dikkat çekti.

Martinez'e göre Ethereum, tarihsel olarak piyasa döngüleri sırasında Bitcoin üzerinde hakimiyet dönemleri yaşadı, ancak bu durum şu anki döngüde henüz gerçekleşmedi. Ayrıca analist, Ethereum'un Piyasa Değeri/Gerçekleşen Değer (MVRV) Momentumunun önemli bir gösterge olduğunu ve bunun yükseliş döneminin yakın olduğuna dair bir kanıt olduğunu yineledi.

Öte yandan son veriler, ETH fiyatının 2 bin 400 dolardan 2 bin 800 dolara yükseldiğini gösteriyor, ancak beklenen MVRV geçişi henüz gerçekleşmedi. Martinez, bu gecikmenin, en önemli kazanımların henüz gelmemiş olabileceğine işaret ettiğini vurguladı.

İlgi arttı

Teknik göstergelere ek olarak, önemli ağ üstü aktivite, yatırımcıların Ethereum'a olan güveninin arttığını gösteriyor. Martinez, dağıtımdan birikime geçiş yapan Ethereum spot borsa yatırım fonlarında (ETF'ler) dikkate değer bir değişime dikkat çekiyor.

Özellikle, son iki haftada, bu fonlar aracılığıyla 147 milyon dolardan fazla ETH alımı yapıldı. Bu da artan kurumsal ilgiyi doğruluyor.

Aynı zamanda yatırımcılar Ethereum varlıklarını önemli ölçüde artırdılar ve bu dönemde 1,4 milyar dolardan fazla ETH satın aldılar. Bu eğilim, balinaların genellikle değer düşüklüğü aşamalarında varlık biriktirmesi nedeniyle bir fiyat rallisi beklentileriyle örtüşüyor.

Not: Haber içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Haberler.com / Beyza Kızıldemir - Kripto Para
İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam

İki büyükşehirde suya okkalı zam

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tedirgin eden "Dünya savaşı" sözleri

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Erdoğan'a asgari ücreti sordular, umut dolu sözler sarf etti
DEM Parti'li ve CHP'li belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

DEM Partili ve CHP'li iki belediye başkanına hapis cezası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Acun Ilıcalı yasa dışı bahis olayı nedir? Acun Ilıcalı ceza alacak mı? Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahis soruşturması mı başlatıldı? Tunceli Belediyesi hangi parti? Cevdet Konak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ovacık Belediye Başkanı kimdir? Tunceli Belediye Başkanı kimdir? 19 Kasım reyting sonuçları! 19 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Ovacık Belediye Başkanı hangi parti? Mustafa Sarıgül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Cevdet Konak tutuklandı mı? DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı neden hapis cezası aldı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 20 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CHP Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül neden hapis cezası aldı? Mustafa Sarıgül tutuklandı mı? SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Ocak 2025 asgari ücret ne kadar olur?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.