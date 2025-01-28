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Ünlü Bitcoin yatırımcısının affına Elon Musk engeli

Ünlü Bitcoin yatırımcısının affına Elon Musk engeli
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD vatandaşlığından çıkan Bitcoin Cash destekçisi Roger Ver'in başkanlık affından yararlanmaması gerektiğini belirtti. Trump'ın Silk Road kurucusu Ross Ulbricht'i affetmesinin ardından kripto dünyasından yeni af talepleri gelmeye devam ederken, Ver'in 109 yıla kadar hapisle sonuçlanabilecek davası sürüyor.

Bitcoin (BTC) ve Bitcoin Cash'in (BCH) erken dönem yatırımcılarından Roger Ver hakkındaki görüş ayrılıkları derinleşiyor. Trump yönetimiyle yakın ilişkileri bulunan Elon Musk, vatandaşlıktan çıkan Ver'in affedilmemesi gerektiğini savunarak "üyeliğin ayrıcalıkları vardır" mesajını verdi.

Kripto Para Dünyası Ver'in Affı İçin Farklı Görüşlere Sahip

Ver'in hukuki mücadelesi Nisan 2024'te İspanya'da tutuklanmasıyla yeni bir boyut kazandı. ABD Adalet Bakanlığı, Ver'i Bitcoin sahipliğini İç Gelir Servisi'nden gizleyerek 48 milyon dolarlık vergi kaybına neden olmakla suçluyor.

Kripto para topluluğunda Ver konusunda görüş ayrılıklarına sahip. Casa CSO'su Jameson Lopp, Musk'ın yorumunu desteklerken Bnk To The Future CEO'su Simon Dixon, Ver'in ömür boyu hapsi hak etmediğini düşünüyor.

Blockchaincom CEO'su Peter Smith, Ver'in "on yıldır süren uzun ve kınanacak bir hukuki savaş kampanyasının kurbanı" olduğunu söyledi. Kraken Başkanı Jesse Powell ise 'vatandaşlık yok, af yok' söyleminin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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