Unicoin SEC'in 100 milyon dolarlık dolandırıcılık davasının düşürülmesini istedi

Kripto yatırım platformu Unicoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı 100 milyon dolarlık dolandırıcılık davasına üç ay sonra yanıt verdi. Şirket, New York'taki federal mahkemeye sunduğu savunmada, SEC'in kendi beyanlarını çarpıtarak bağlamından kopardığını ve iddialarını "temelsiz" kanıtlarla desteklediğini savundu.

SEC'e Karşı Suçlama: "Belgeleri Yanlış Yorumladınız"

Unicoin, SEC'in dava dilekçesinde yer alan iddiaların şirketin rutin finansal projeksiyonlarını "aldatma girişimi" gibi gösterdiğini öne sürdü. Şirket, "SEC, en temel risk uyarılarımızı göz ardı ederek ifadelerimizi bağlamından kopardı" ifadesine yer verdi.

Şirket, menkul kıymet dolandırıcılığı iddialarının kanıtlanması için "yatırımcıları etkileyecek kasıtlı bir yanlış beyan" bulunması gerektiğini, oysa risklerin açıkça paylaşıldığını savundu. Unicoin'e göre SEC'in sunduğu dosya "motive edici bir gerekçe içermiyor ve tamamen semantik oyunlara dayalı."

SEC, mayıs ayında açtığı davada Unicoin ve yöneticilerini, yatırımcılara sertifikalar aracılığıyla hak satarken yanıltıcı beyanlarda bulunmakla suçlamıştı. Düzenleyici kuruma göre şirket, tokenlarının ve sertifikalarının milyarlarca dolarlık gerçek dünya varlıklarıyla desteklendiğini söyledi ancak bu varlıkların değeri iddia edilenden çok daha düşüktü. Ayrıca satılan sertifika miktarı da 3 milyar dolar yerine 110 milyon dolar olarak gösterilmişti.

Unicoin ise savunmasında, söz konusu tokenların henüz oluşturulmadığını, dolayısıyla bunların "tamamen varlık teminatlı yatırım aracı" gibi sunulmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Şirket ayrıca, SEC'in gayrimenkul anlaşmalarındaki değerlemeleri de yanlış yorumladığını öne sürdü.

Unicoin, davanın düşürülmesini talep ederken SEC'in bu süreçte "ileri dönük iyimser açıklamaları" bile yanlış yansıttığını iddia etti. Şirket, davanın sürmesinin kendi tokenlarını piyasaya sürmesini engellediğini ve yatırımcıların zararına sonuçlar doğurduğunu savundu.