Ulusal Bitcoin rezervi ABD gündeminde üst sıraya yerleşti

Bitcoin şu anda 92.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşıyor. Bernstein analistleri, Trump yönetiminin olası kripto dostu düzenlemeleri ve ulusal Bitcoin rezervi planının, kripto para piyasalarında yeni bir dönem başlatabileceğini belirtiyor.

Trump Yönetiminden Kripto Dostu Adımlar

Gautam Chhugani liderliğindeki Bernstein analist ekibi, Bitcoin ETF'lerinin toplam varlık büyüklüğünün 92 milyar dolara ulaştığını ve haftalık net girişlerin 1,7 milyar doları bulduğunu vurguluyor.

Trump'ın seçim zaferinin ardından oluşturulan geçiş ekibi, kripto para destekçisi isimleri üst düzey pozisyonlara aday gösteriyor. Özellikle SEC başkanlığı ve Hazine Bakanlığı için kripto dostu isimlerin değerlendirilmesi, piyasalarda olumlu beklentileri güçlendiriyor.

MicroStrategy'nin önümüzdeki üç yıl içinde 42 milyar dolarlık ek Bitcoin alımı planlaması ve ulusal Bitcoin rezervi oluşturma çalışmaları, talebi artıracak önemli faktörler olarak öne çıkıyor.

Senatör Cynthia Lummis tarafından sunulan taslak Bitcoin Yasası, ABD'nin beş yıl içinde Bitcoin toplam arzının yüzde 5'ine kadar alım yapmasını öngörüyor. Bu miktar, mevcut fiyatlardan yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırıma karşılık geliyor.