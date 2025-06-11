Ukrayna'dan Bitcoin hamlesi

Ukrayna'dan Bitcoin hamlesi
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Lider kripto para birimi Bitcoin devletlerin de yakın takibinde. Ukrayna parlamentosuna sunulan yeni yasa tasarısı, merkez bankasının ulusal rezervlerine Bitcoin gibi kripto varlıkları dahil etmesine olanak tanıyor.

Ukrayna'da milletvekilleri, merkez bankasının ulusal rezervlerine kripto para eklemesinin önünü açacak bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. 13356 sayılı tasarı, yasalaşması halinde Ukrayna Merkez Bankasına (NBU) Bitcoin gibi varlıkları satın alma yetkisi verecek.

Ukrayna Bitcoin Rezervi İçin Harekete Geçti

Ukrayna'da parlamenterler, ülke merkez bankasının devlet rezervlerine dijital varlıkları dahil edebilmesini sağlayacak yeni bir düzenleme önerisi hazırladı. Verkhovna Rada'ya sunulan 13356 sayılı yasa teklifi, Ukrayna Merkez Bankası'nın mevcut altın ve döviz rezervlerinin yanında Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerini de portföyüne alabileceği yasal çerçeveyi oluşturuyor. Bu düzenleme sayesinde merkez bankası, stratejik rezerv yönetiminde yeni bir araç elde edecek.

Tasarının detaylarını açıklayan milletvekili Yaroslav Zhelezniak, merkez bankasının bu yetkiyi kullanma konusunda tam özerkliğe sahip olacağını vurguladı. Banka yönetimi, rezervlerinin ne kadarını dijital varlıklara ayıracağına, hangi kripto para birimlerini tercih edeceğine ve bu işlemlerin zamanlamasına kendisi karar verebilecek. Zhelezniak, düzenleyici otoritenin bu stratejik kararları alırken tam bağımsızlığının korunduğunu belirtti.

Milletvekillerinin kripto rezerv oluşturma girişiminin arkasında ülkeyi küresel finansal teknoloji trendlerine adapte etme hedefi bulunuyor. Zhelezniak, dijital varlık rezervlerinin profesyonel yönetimi ile makroekonomik dengenin güçlendirileceğini ve dijital ekonomi alanında yeni kapılar açılacağını ifade etti. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, İsviçre ve Brezilya gibi ülkelerin de benzer stratejik rezerv politikalarını desteklediğini hatırlattı.

Bu gelişme, Ukrayna'nın savaş döneminde finansal sistemini çeşitlendirme ve modernleştirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Tasarının yasalaşması halinde Ukrayna, merkez bankası düzeyinde kripto varlık rezervi bulunduran ülkeler arasına katılacak.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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