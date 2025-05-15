Ukrayna Bitcoin rezerv yasasında son aşamaya geldi

Ukrayna Bitcoin rezerv yasasında son aşamaya geldi
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Ukrayna, Bitcoin'i ulusal rezerv varlığı olarak kabul edecek yasa tasarısını son aşamaya getirdi. Milletvekili Yaroslav Zhelezniak, CRYPTO 2025 konferansında tasarının yakında meclise sunulacağını açıkladı. Rusya ile devam eden savaş ortasında alınan bu karar, ülkenin finansal direncini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ukrayna'nın Bitcoin rezerv hamlesi, uluslararası kripto para dünyasında yankı uyandırdı. Kiev'deki CRYPTO 2025 konferansında açıklanan tasarı, parlamentonun gündemine girecek. Ancak ülkenin ekonomik durumu ve savaşın devam etmesi, bu girişimin gerçekleşmesi konusunda soru işaretleri yaratıyor. Trump'ın ABD'de Bitcoin rezervi kurma kararının ardından Ukrayna da global trende katılmaya hazırlanıyor.

Ukrayna Savaş Ortamında Bitcoin Rezervi Oluşturuyor

Ukrayna'nın Bitcoin rezervi kurma planı, ülkenin kripto para politikasında önemli bir değişimi işaret ediyor. Yaroslav Zhelezniak, taslak tasarının sektör temsilcileriyle birlikte hazırlandığını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın Kasım 2024'te seçilmesinden sonra yürürlüğe koyduğu Bitcoin rezervi girişimi, diğer ülkeleri de benzer adımlar atmaya teşvik ediyor.

Binance'in Orta Asya ve Afrika bölgesel başkanı Kyrylo Khomiakov, Ukrayna'nın bu hedefini takdirle karşıladığını ancak sürecin hızlı olmayacağını belirtti. "Bu girişim, muhtemelen Ukrayna'da daha fazla düzenleyici netliğe yol açacak çünkü hükümetin pozisyonunu daha net ifade etmesi gerekecek." dedi.

Ukrayna'nın Nisan ayında açıkladığı kripto vergilendirme önerisi, belirli kripto işlemlerini yüzde 23'e varan oranda kişisel gelir olarak vergilendirmeyi içeriyor. Kriptodan kriptoya işlemler ve stablecoinler bu kapsamın dışında tutuluyor.

Kuna kurucusu Michael Chobanian ise öneriye şüpheyle yaklaşıyor. "Ülke mali krizde. Bütçenin yüzde 50'sinden fazlası Avrupa Birliği'nden gelen hibe ve kredilerden oluşuyor." diyerek eleştirilerini dile getirdi. Chobanian, nüfusun dünyadaki en hızlı oranda azaldığını ve erkeklerin iradeleri dışında orduya gönderildiğini belirterek, "Ne tür BTC rezervlerinden bahsediyoruz? Bu sadece dikkatinizi dağıtmak için yapılıyor." iddiasında bulundu.

Yine de Ukrayna'nın bu hamlesi, ülkenin kripto para düzenlemeleri konusunda daha net bir çerçeve oluşturmaya hazırlandığını gösteriyor. Verkhovna Rada'nın vergi komitesi başkanı Daniil Getmantsev, ülkenin 2025'in başlarında Ukrayna Ulusal Bankası (NBU) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile koordineli olarak kripto para birimlerini yasallaştırmayı planladığını açıklamıştı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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