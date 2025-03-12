Ukrayna, ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul etti: Bitcoin yükselir mi?

Ukrayna, ABD'nin 30 günlük ateşkes teklifini kabul etti: Bitcoin yükselir mi?
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Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna, derhal uygulanacak 30 günlük bir ateşkes için anlaşmaya vardı. Kararın netleşmesi Rusya'nın kabulüne bağlı olsa da ekonominin ve özellikle kripto paraların durumdan nasıl etkileneceği şimdiden merak konusu oldu. Peki, Bitcoin yükselir mi? İşte detaylar...

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde yapılan üst düzey görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, Ukrayna, ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti ve ateşkesi karşılıklı anlaşma ile uzatmayı kabul etti, ancak bunun Rusya'nın eş zamanlı olarak kabul etmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, " Ukrayna, ABD'nin derhal uygulanacak, karşılıklı anlaşma ile uzatılabilecek 30 günlük geçici ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu belirtti. Bu, Rusya'nın kabul etmesi ve eş zamanlı olarak uygulaması koşuluyla geçerlidir," ifadeleri yer aldı.

Buna karşılık, ABD, istihbarat paylaşımındaki duraklamayı kaldırmayı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımlarını yeniden başlatmayı taahhüt etti.

Ayrıca, " Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya, barışı sağlamak için Rusya'nın karşılıklı hareketinin anahtar olduğunu iletecek," denildi. Cidde'deki görüşmelerin sekiz saatten fazla sürdüğü bildirildi.

Bitcoin yükselir mi?

Bitcoin, geçmişte küresel çatışmalara karışık tepkiler verdi; bazı yatırımcılar bunu hem riskli bir varlık olarak hem de potansiyel güvenli liman olarak kullandı. Piyasa hareketleri, genellikle ilk volatiliteyi takiben bir toparlanma yaşandığını gösteriyor. Ukrayna'daki son gelişmeler de bu durumu değiştirmedi ve Bitcoin, haberlere ilk tepkiyi verdi.

Şubat 2022'de, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonlarına başlamasının ardından Bitcoin'in fiyatı biraz düştü ve 35,000 doları altına indi.

Ancak yapılan araştırmalar, Bitcoin ticaret hacimlerinin çatışma yoğunluğundaki her yüzde 1 artışa karşılık yüzde 0.2 azaldığını, ancak kripto paranın genellikle yaklaşık 50 gün içinde toparlanarak direncini gösterdiğini ortaya koyuyor.

Ekim 2023'teki İsrail-Gazze çatışması sırasında, Bitcoin fiyatı ilk başta düştü ve genel piyasa kaygılarını yansıttı. Ancak kripto para, coğrafi krizler sırasında sıklıkla güvenli liman varlığı olarak işlev gördü ve bazı kripto paralar, bu tür olaylardan önce pozitif anormal getiri sağladı.

11 Mart'ta Ukrayna'dan gelen açıklamanın ardından, kripto piyasaları olumlu bir tepki gösterdi; Bitcoin, 83,000 doların üzerine çıkarak genel piyasada hafif kazançlar görüldü.

Son haftalarda ise, Başkan Donald Trump'ın Kanada çeliği ve alüminyumuna yönelik gümrük tarifeleri açıklaması ve ABD Stratejik Kripto Rezervi ile ilgili karışık yorumların ardından Bitcoin, düşüş eğilimindeydi.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
Haberler.com - Kripto Para
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