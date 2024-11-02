UBS Ethereum Blockchain ağında yeni bir dönem başlatıyor

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunda önemli bir gelişme yaşandı. 3 milyar dolardan fazla değerde tokenize varlığa ev sahipliği yapan Ethereum ağında BlackRock ve Franklin Templeton'dan sonra UBS de yerini aldı. UBS'nin Asya kolunun eş başkanı Thomas Kaegi, varlık sınıfları genelinde tokenize finansal varlıklara yönelik artan yatırımcı iştahının bu kararı şekillendirdiğini vurguladı.

UBS Dijital Varlık Dünyasına Adım Attı

UBS'nin uMINT fonu, yüksek kaliteli para piyasası araçlarına yatırım yapacak. RWA.xyz verilerine göre Ethereum üzerindeki tokenize varlıkların değeri son 30 günde yüzde 4 artış gösterdi.

Bu pazarda BlackRock'ın BUIDL fonu 523 milyon dolar değere ulaştı. Franklin Templeton'ın FOBXX On-Chain U.S. Government Money Fund'ı ise 408 milyon dolarlık piyasa değerine erişmiş bulunuyor.

Özel kredi segmenti hariç tutulduğunda chain üzerinde tokenize edilmiş varlıkların toplam değeri 3,9 milyar doları buluyor. Bu rakamın önemli bir kısmını ABD Hazine borcu oluşturuyor.

UBS'nin bu girişimi, geleneksel finans kurumlarının Blockchain teknolojisine olan ilgisinin somut bir göstergesi niteliğinde. Tokenizasyon dünyasında yaşanan bu gelişmeler, dijital varlık ekosisteminin geleceğini şekillendiriyor.