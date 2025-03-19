Türk Lirası çakıldı: Bitcoin piyasası hareketlendi

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Türk lirasını sarsarak tarihi düşüşlere sürükledi. Bu gelişme, kripto para piyasalarını etkileyerek Binance borsasında işlem hacimlerinde büyük artışlar yaşanmasına neden oldu. Yatırımcılar, dalgalanan piyasa koşullarında güvenli liman arayışına hız verdi.

Türk Lirası Düşüşe Geçti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası Türk lirası rekor düşük seviyeye geriledi, kripto piyasasında hareketlilik yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi rakibi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beklenmedik şekilde tutuklanması, ekonomik piyasalarda sarsıcı etkiler yarattı. Türk lirası, dolar karşısında tarihi bir düşüş yaşayarak günlük yüzde 10'luk değer kaybı yaşadı. Bununla birlikte Dolar / Türk Lirası paritesi 41 TL'ye ulaştı.

Bu ani değer kaybı, dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'te Bitcoin-lira (BTC/TRY) işlem hacimlerinde belirgin bir artışa neden oldu. TradingView verilerine göre, Binance platformunda BTC/TRY çifti sabah saatlerinde 93 BTC'lik işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, son bir yıl içinde gözlemlenen en yüksek saatlik hacim olarak kayıtlara geçti.

İmamoğlu'nun mensubu olduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yapılan tutuklamayı "halkın iradesini değiştirmeye yönelik bir darbe girişimi" olarak nitelendirdi. Parti önümüzdeki hafta bir ön seçim düzenlemeyi planlarken, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkması bekleniyordu.

Dikkat çekici bir gelişme olarak, Türk lirasının değer kaybı sonrası Binance'te işlem gören Bitcoin, döviz kuruna göre ayarlandığında Coinbase platformundaki fiyatlara kıyasla önemli bir indirimle alıcı buldu. Piyasa analistleri, yatırımcıların BTC/TRY satarak elde ettikleri fonları USDT gibi dolara endeksli sabit kripto paralara yönlendirmiş olabileceğini değerlendiriyor.

Türkiye ekonomisinde yaşanan bu tür dalgalanmalar yeni bir durum değil. Türk lirası, 2017 yılında dolar karşısında 3,53 seviyesindeyken başlayan değer kaybı sürecini yıllardır sürdürüyor. Bu durum zaman içinde vatandaşların altın gibi geleneksel yatırım araçlarının yanı sıra, stablecoin ve kripto paralar gibi alternatif varlıklara olan ilgisini artırdı.