Türev piyasasında XRP hakimiyeti güçleniyor

Kripto para piyasasında XRP türev işlemleri dikkat çekici bir ivme kazandı. Pazartesi gününden bu yana yüzde 46 artış gösteren vadeli işlem açık pozisyonları, yatırımcıların XRP'ye olan ilgisinin güçlendiğini gösteriyor. Unity Wallet Operasyon Müdürü James Toledano, bu ilginin arkasında potansiyel düzenleyici netlik ve olası bir XRP ETF onayı beklentisinin yattığını vurguluyor.

XRP Vadeli İşlem Hacmi 31 Milyon Dolara Ulaştı

Nansen Araştırma Analisti Nicolai Sondergaard, XRP opsiyon verilerinin güçlü bir yükseliş eğilimine işaret ettiğini açıkladı. Satım-alım oranının 1'in altında seyretmesi, yatırımcıların yükseliş beklentisini doğruluyor.

Türev piyasalardaki hareketlilik son 24 saatte dikkat çekici bir volatilite yarattı. Coinglass verilerine göre toplam 31 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bu tasfiyeler, 16 milyon dolar uzun pozisyon ve 15 milyon dolar kısa pozisyon olarak dağıldı.

XRP ETF beklentisi yatırımcıları olumlu yönde etkiliyor. Bitwise, Canary Capital, WisdomTree ve 21Shares gibi şirketler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) spot XRP ETF başvurularını yaptı. Polymarket verilerine göre SEC'in 2025'te spot XRP ETF'yi onaylama olasılığı yüzde 67 olarak öngörülüyor.