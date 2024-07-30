Trust Wallet ve TON'dan stratejik ortaklık

Trust Wallet, Blockchain alanında genişlemeye devam ederek The Open Network (TON) ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu iş birliği, Trust Wallet kullanıcılarına Toncoin tokenları ile işlem yapma olanağı sağlayarak kripto para dünyasında yeni kapılar aralıyor. Yeni ortaklık ayrıca Telegram'ın geniş kullanıcı tabanından yararlanarak GameFi ve dApps alanlarında önemli adımlar atılmasını sağlayacak.

Trust Wallet Ve TON Ortaklığı Blockchain Dünyasını Genişletiyor

Blockchain teknolojisinin yaygınlaşması için yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Kripto para sektörünün önde gelen isimlerinden Trust Wallet, The Open Network (TON) ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, Trust Wallet'ın 100 milyonu aşkın kullanıcısına Toncoin token transferleri konusunda yeni olanaklar sunacak.

Trust Wallet, bu iş birliğiyle Telegram'ın geniş kullanıcı kitlesine erişmeyi hedefliyor. Şirket, özellikle oyun finansmanı (GameFi) ve merkezi olmayan uygulamalar (dApps) alanlarında etkinliğini artırmayı planlıyor. Trust Wallet ürün yöneticisi Nate Zou ortaklık hakkında yaptığı açıklamada, TON ekosistemiyle daha derin bir entegrasyon sağlama niyetinde olduklarını belirtti. Zou, öncelikli olarak tek zincir ve çapraz zincir takasları ile TON NFT'leri üzerine yoğunlaşacaklarını vurguladı.

Entegrasyon sürecinin ilk aşamalarından biri olarak, TonKeeper cüzdanının Trust Wallet bünyesine katılması bekleniyor. Bu adımın önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, TON Connect ve TON dApps entegrasyonları da ilerleyen aylarda devreye girerek Trust Wallet'ın işlevselliğini genişletecek.

Zou, bu ortaklığı Trust Wallet için "doğal bir gelişme" olarak nitelendirdi. TON'un topluluk odaklı ve kullanıcı dostu yaklaşımının, Trust Wallet'ın değerleriyle uyum içinde olduğunu ifade etti.

Bu gelişmelerin yanı sıra Trust Wallet, geçtiğimiz günlerde yeni bir girişime imza attı. 29 Mayıs'ta piyasaya sürülen Barz adlı açık kaynaklı Web3 cüzdanı, geliştiricilere önemli avantajlar sağlıyor. Hesap kurtarma, esnek anahtar yönetimi ve imza geçişleri gibi özellikleriyle Barz, Blockchain ve Web3 teknolojilerinin benimsenmesini kolaylaştırıyor. Trust Wallet mühendislik müdürü Luis Ocegueda, açık kaynak kullanımının geliştiriciler için yeni ufuklar açtığını belirtti.