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Trump yönetiminin SEC Başkanı netleşiyor

Trump yönetiminin SEC Başkanı netleşiyor
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda, Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher, SEC başkanı olarak görev yapabilir. SEC ve kripto piyasası arasındaki mevcut gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, bu potansiyel atama, finansal düzenlemelerde önemli değişikliklere işaret ediyor.

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlık koltuğuna oturabilir. SEC'nin Robinhood Crypto'ya yönelik suçlamaları artarken, Gallagher'ın adaylığı finans dünyasında büyük bir değişikliğin habercisi olabilir.

Trump Yönetiminde Kripto Düzenlemeleri Yeni Bir Boyut Kazanabilir

Kripto dostu politikalarıyla öne çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in görevine son vereceğini açıklamıştı. Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde kripto dünyası tarafından aldığı kararlarla sıkça eleştirilen Gary Gensler'in yerini alacak isim netleşmeye başladı. Donald Trump'a yakın çevreler tarafından Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher'ın adı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başkanlığı için dillendirilmeye başlandı.

Gallagher'ın bu pozisyon için düşünülmesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Robinhood'un kripto para kolu Robinhood Crypto'ya SEC tarafından gönderilen Wells Notice ışığında ilginç bir tablo çiziyor. Bu bildirimin, ilerleyen dönemlerde şirkete yönelik olası suçlamaların habercisi olduğu yorumları yapılıyor.

Kariyerinde SEC geçmişi bulunan Gallagher, 2011-2015 yılları arasında kurumda Cumhuriyetçi komisyon üyesi olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda SEC Komiseri Paul Atkins'in danışmanlığını üstlenen Gallagher, kurumun icra ve ticaret birimlerinde de deneyim kazanmıştı.

Gallagher, konu hakkında yaptığı açıklamada, "SEC Başkanlığı için adımın geçmesi benim için büyük bir onur. SEC'de farklı görevlerde bulunma şansı yakaladım ve kurumun piyasalara erişimi artırma ve ABD'yi finans inovasyonunda lider konuma getirme misyonuna derinden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kripto sektörü ile SEC arasındaki gerginlik son dönemde tırmanışa geçti. SEC, kripto borsalarının kayıt yaptırması gerektiğini vurgularken, çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlama eğiliminde. Öte yandan, kripto şirketleri mevcut düzenlemelerin dijital varlıklara uygun olmadığını öne sürerek kayıt sürecinin zorluğuna dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay bir kongre oturumunda konuşan Gallagher, Robinhood'un kripto işlemleri konusunda SEC ile bir buçuk yıl süren görüşmelerini aktardı. Konuşmasında "SEC Başkanı Gensler'in kayıt çağrısını net bir şekilde duyduk." diyen Gallagher, mevcut düzenlemelerin yetersizliğine vurgu yaptı.

Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'ın koltuğu için Gallagher dışında başka isimler de konuşuluyor. Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo, eski SEC Genel Danışmanı Robert Stebbins ve mevcut Cumhuriyetçi SEC Komiseri Hester Peirce bu isimler arasında. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Peirce, 2025'te görev süresinin dolmasıyla kurumdan ayrılmayı planlıyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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