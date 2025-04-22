Trump ve Powell kavgası Bitcoin'e yaradı

Donald Trump'ın, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz oranlarını düşürmeye yönelik yeniden eleştirmesi finans piyasalarında dalgalanmaya neden oldu. Hisse senetlerindeki düşüş ve ABD dolarının zayıflaması yatırımcıların risk algısını etkiledi. Kripto piyasaları ise bu süreçte pozitif bir seyir izleyerek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam etti.

Kripto Paralara Yönelik İlgi Belirsizlikte Artıyor

ABD genelindeki hisse senedi endeksleri, 21 Nisan'ı kırmızıda kapatarak önemli ölçüde değer kaybetti. Piyasa raporlarına göre, S&P 500 yüzde 2,4, teknoloji ağırlıklı Nasdaq yüzde 2,5 ve Dow Jones yüzde 2,5 (yaklaşık 1.000 puan) düştü. Özellikle teknoloji hisselerinde yaşanan çıkış, Nasdaq'ın yılbaşından bu yana neredeyse yüzde 18 gerilemesine yol açtı.

Bu kayıplar, Donald Trump ile Jerome Powell arasındaki gerilimin tırmanması ve ticaret tarifeleri kaynaklı endişelerin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Trump, 21 Nisan'da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Faiz oranlarında 'önleyici kesintiler' birçok kişi tarafından talep ediliyor. Enerji maliyetleri çok düştü, gıda fiyatları önemli ölçüde geriledi ve neredeyse enflasyon yok." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, Powell'ın yüzde 4,5 düzeyinde tuttuğu faiz oranlarını indirmesi gerektiğini yineleyerek, mevcut durumun ekonomik toparlanmayı baltaladığını savundu. Powell ise Trump'ın ticaret tarifelerinin enflasyonu yükseltip büyümeyi yavaşlatarak stagflasyona neden olabileceği uyarısında bulundu. Trump bu eleştirilere "Merkez bankası başkanını kovma" çağrısıyla yanıt verdi ve kararın "yeterince hızlı alınmadığını" öne sürdü.

Analistlerin öngörülerine göre, Fed'in 7 Mayıs'taki toplantısında faiz oranları konusunda bekle-gör politikası sürdürülmesi bekleniyor. Faiz piyasası değerlendirmelerinde ise olası bir faiz indirimi ihtimali sadece yüzde 13 civarında gösteriliyor.

ABD doları da bu gelişmelerden etkilendi. Doların önde gelen para birimleri karşısındaki gücünü ölçen ABD Dolar Endeksi (DXY) yılbaşından bu yana yüzde 10'dan fazla düştü. Piyasa gözlemcileri, birçok kurumun dolar borçlarını ödemek için daha düşük bir dolar seviyesine ihtiyaç duyduğunu belirterek, küresel likidite akışının bu tabloyu desteklediğini ifade ediyor.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin, 22 Nisan'da son dört haftanın en yüksek seviyesi olan 88 bin 500 dolara yükselerek iyimser bir tablo çizdi. Piyasa analistleri, küresel belirsizlik ortamında Bitcoin'in ve diğer dijital varlıkların dirençli performans gösterdiğini, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesinin kripto paralara yönelik talebi artırdığını vurguluyor.