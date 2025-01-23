Trump tarafından affedilen Ross Ulbricht kimdir?

2015 yılında bir yargıcın Ross Ulbricht'i ömür boyu hapse mahkum etmesinin ardından kripto topluluğu, yıllarca onun serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ross Ulbricht kimdir?

Ross William Ulbricht, 40 yaşında, Teksas'ın Austin şehrinde büyüdü. Teksas Üniversitesi'nde fizik eğitimi aldı ve daha sonra Pennsylvania State Üniversitesi'nde malzeme bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Kendi web sitesinde yer alan biyografisine göre, Ross özgürlük, mahremiyet ve serbest piyasalar gibi konulara genç yaşlardan itibaren ilgi duyuyordu ve bu ilgisi onu Bitcoin'le tanışmaya yöneltti.

Ancak Ulbricht, bireysel özgürlükler konusundaki tutkusunu daha ileri taşıyarak Silk Road isimli bir internet sitesi oluşturdu.

Silk Road Nedir?

Silk Road, yalnızca anonim web tarayıcısı Tor üzerinden erişilebilen bir çevrim içi pazar yeriydi. Kullanıcıların kimlik bilgisi vermeden, anonim bir şekilde alışveriş yapabildiği bir platformdu. Bir bakıma Amazon'a benziyordu ancak üyelik bilgileri gerekmiyordu ve burada satılan ürünler sıradan bir Google aramasıyla bulunamayacak türdendi.

Bu sitede eroin ve kokain gibi uyuşturuculardan çeşitli esrar türlerine kadar yasa dışı birçok ürün bulunabiliyordu ve kullanıcıların kapısına kadar teslim ediliyordu.

Silk Road, "karanlık web" kavramıyla eş anlamlı hale geldi ve bu tür platformlara karşı çıkanların en büyük eleştiri kaynağı oldu.

Ross Ulbricht, "Dread Pirate Roberts" takma adıyla yönettiği bu siteyi yıllarca işletti. Ancak, 2013 yılında San Francisco'da bir kütüphanede FBI tarafından yakalandı.

İki yıl boyunca hapiste kaldıktan sonra 2015 yılında yedi ayrı suçtan iki kez müebbet artı 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamalar arasında uyuşturucu dağıtımı, organize suç faaliyetleri, bilgisayar korsanlığına teşvik ve kara para aklama gibi suçlar bulunuyordu.

New York Güney Bölgesi Savcısı Preet Bharara, o dönemde yaptığı açıklamada Ulbricht'in "insanların bağımlılıklarını istismar eden ve en az altı gencin ölümüne katkıda bulunan bir uyuşturucu satıcısı ve suçlu bir kâr avcısı" olduğunu söyledi.

Belki de en dikkat çekici olaylardan biri, Silk Road ile bağlantılı olarak 173 bin 991 Bitcoin'in yetkililer tarafından ele geçirilmesiydi. O dönemde bu Bitcoin'ler 33,6 milyon dolar değerindeydi. Bugün ise bu miktarın değeri 18 milyar doların üzerine çıktı ve hala ABD hükümetinin elinde bulunuyor. Bu, ABD hükümeti tarihindeki en büyük Bitcoin el koyma operasyonu oldu.

Kripto Topluluğunun İlgisi ve Trump'ın Affı

Silk Road'da yapılan alışverişler yalnızca Bitcoin ile gerçekleştirilebiliyordu. Bitcoin'in anonimlik sağlayan yapısı, yasa dışı ürünlerin satın alınması için oldukça uygundu. Ancak kripto topluluğu, bu davanın yasa dışı yönlerine rağmen Silk Road'un Bitcoin'in sansüre dayanıklı ve izin gerektirmeyen teknoloji yapısını sergilemek için mükemmel bir örnek olduğunu savundu.

Bu nedenle, Ross Ulbricht davası, Roger Ver (Bitcoin Jesus), Strike CEO'su Jack Mallers ve Senatör Rand Paul gibi birçok Bitcoin meraklısının ilgisini çekti. Ulbricht, hapiste olduğu sürede bile Bitcoin hakkında konuşmaya devam etti. 2022 yılında kaleme aldığı bir yazısında, "Bugün ilhamımı Bitcoin'den alıyorum. Her gün adım adım ilerlemeye devam edeceğim, sürekli bir sonraki bloğu ekleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Donald Trump, seçim kampanyasında dijital varlık endüstrisini destekleme vaadinde bulunmuş ve Ulbricht'i serbest bırakma sözü vermişti. Bu, belki de kripto bağışlarını çekmek için stratejik bir hamleydi ya da kişisel bir motivasyondan kaynaklanıyordu.

Ocak ayında Ulbricht'in koşulsuz affı sonrası Trump, Ulbricht'i hapse atanların, kendisini hedef alan "çılgınlarla" aynı kişiler olduğunu ifade etti. Trump'ın bu hamlesi, kripto topluluğu tarafından uzun yıllar boyunca minnetle anılacak gibi görünüyor.