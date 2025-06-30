Trump'tan Bitcoin ve kripto para dünyasına övgü dolu sözler

Trump'tan Bitcoin ve kripto para dünyasına övgü dolu sözler
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ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin'in dolar üzerindeki baskıyı azalttığını ve ülke ekonomisine büyük fayda sağladığını açıkladı. Beyaz Saray basın toplantısında kripto sektörünün istihdam yarattığını belirten Trump, Bitcoin ödemelerinin yaygınlaştığını belirtti. Açıklamalar, ABD'nin kripto politikasında yeni dönemin başlangıcı olarak yorumlanıyor.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında Trump, kripto endüstrisinin küresel yarış açısından artık göz ardı edilemeyecek boyuta ulaştığını ifade etti. Başkan, Bitcoin'in yarattığı istihdam fırsatlarına dikkat çekerek, kripto ödemelerin günlük hayatta artan kullanımının ekonomik faydalarını öne çıkardı.

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Trump, kripto sektörünün şaşırtıcı hale geldiğini belirtirken, ürettiği iş imkanlarının sayısına vurgu yaptı. Başkan, "Bitcoin ile ödeme yaptığınızı daha fazla fark ediyorum" diyerek, kripto para biriminin günlük kullanımındaki artışını ve toplumsal olarak benimsenmedeki yükselişe dikkat çekti.

ABD'nin küresel rezerv para biriminin ihraççısı olarak, yabancı ülkelerin ticareti sonuçlandırabilmesi için sürekli ticaret açıkları vermek zorunda olduğu vurgulandı. Bu durumun kısa vadeli çözüm sağlarken, para yaratma yoluyla finanse edilen sürekli açıkların doların değerini azalttığı açıklandı.

Trump daha önce ulusal borcu Bitcoin ile ödeme fikrini gündeme getirmişti. Eleştirmenler ise ABD Hazinesi'nin tüm BTC arzına sahip olsa bile, 37 trilyon dolarlık hükümet borcunu karşılamaya yetmeyeceğini savunuyor.

Makroekonomist Lyn Alden'ın "bu treni hiçbir şey durduramaz" ifadesi, küresel hükümetlerin para basmayı bırakmayacağı konusundaki yüksek ihtimale göndermede bulunuyor. DXY endeksi perşembe günü üç yılın en düşük ulaşırken, yüksek tahvil getirileri yatırımcıların ABD'nin güvenilirliğine olan güveninin azaldığını gösteriyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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