Trump stratejik Bitcoin rezerv planını açıkladı

Küresel kripto para dünyasında güç dengeleri yeniden şekilleniyor. ABD'nin yeni başkanı Trump'ın stratejik Bitcoin rezervi planı, dijital varlıklar alanında önemli bir dönüm noktasının işaretçisi olarak görülüyor. Trump'ın "Kripto ile harika bir şey yapacağız" sözleri, sadece Çin'e karşı değil, küresel ölçekte bir dijital varlık stratejisinin hazırlandığını ortaya koyuyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi ABD'nin Yeni Güç Kaynağı Olacak

Donald Trump'ın seçim zaferi, kripto para piyasalarında yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor. Temmuz ayında SEC başkanı Gary Gensler'ı görevden alacağını ve federal bir Bitcoin rezervi oluşturacağını açıklayan Trump yönetimi, bu vaatlerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Başkan seçilen Trump'ın kripto stratejisi, World Liberty Financial projesinin lansmanıyla somut adımlara dönüşmeye başladı. Bu gelişmeler, Bitcoin fiyatının rekor seviyelere ulaşmasını sağladı.

Trump'ın açıklamaları, ABD'nin kripto para sektöründeki liderlik hedefini net bir şekilde ortaya koydu. Özellikle Çin'in artan etkisine karşı stratejik bir hamle olarak görülen bu plan, küresel kripto para rekabetinde yeni bir sayfa açıyor.