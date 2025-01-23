Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Bolu Belediyesi'nin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası

Belediyenin itfaiye raporu tamamlandı: İşte yangının çıkış noktası
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bolu'daki yangınla ilgili 12 gözaltı var

Yangın faciası soruşturmasında gözaltı sayısı arttı
Eski otel çalışanından isyan ettiren sözler: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı

Eski otel çalışanı: Yangın alarmı devreye girince patron kızmıştı
Bu detay ilk kez ortaya çıktı! Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Yanan otelin yangın merdivenleriyle kahreden gerçek

Trump söz verdiği Bitcoin rezervini kurmak için önemli bir hamle yaptı

Trump söz verdiği Bitcoin rezervini kurmak için önemli bir hamle yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump kripto para düzenlemeleri için özel konsey kurdu. Seçim vaadini yerine getiren başkan, Bitcoin rezervi ve kripto yasaları konusunda çalışacak ilk resmi danışma konseyini hayata geçirdi. Konsey, dijital varlık politikalarını şekillendirecek.

ABD Başkanı Donald Trump kripto para birimlerini düzenlemek için tarihi bir adım attı. Kısa bir süre önce imzalanan kararname ile ülkenin ilk Kripto Danışma Konseyi kurulurken, dijital varlık şirketlerinden önemli destek gördü. Yeni konsey Bitcoin rezervi oluşturulmasından kripto para yasalarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütecek.

ABD'de Kripto Alanında Yeni Dönem Trump'ın Kararnamesiyle Başladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dijital ekonomi alanında önemli bir adım atarak kripto para birimlerine yönelik danışma konseyi kurulması için kararname imzaladı. Kısa bir süre önce gerçekleşen imza töreniyle hayata geçirilen bu girişim, seçim kampanyası sürecinde verilen taahhütlerin somut bir çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Kripto başkanı unvanıyla dijital varlık şirketlerinden destek gören konsey, çok yönlü bir görev tanımına sahip olacak. Konseyin temel sorumlulukları arasında dijital varlık politikalarının şekillendirilmesi, Kongre ile kripto para mevzuatı konusunda koordinasyon sağlanması ve Trump yönetiminin gündemindeki Bitcoin rezervi projesinin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Başkanlık tarihinde ilk kez kurulan bu özel konsey, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Hazine Bakanlığı gibi kilit kurumlar arasında eşgüdüm sağlayacak. Trump'ın başkan seçilmeden önce sözünü verdiği bu yapılanma, kripto para ekosisteminde düzenleyici çerçevenin oluşturulması yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
img

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
img

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
img

Meral Akşener'in yeni görevini duyurarak tarih verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişiye mezar olan otelin müşterilere gönderdiği mesaj 'pes' dedirtti

78 kişiye mezar olan otelden 'pes' dedirten mesaj! İşte o ifadeler
Mourinho'nun hareketlerine dikkat: Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı

Maç biter bitmez soluğu hakemin yanında aldı
Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt

Trump, Putin'e 'Savaşı bitir' çağrısı yapmıştı! İşte Rusya'dan gelen yanıt
Yüksel Güran ile Salim Güran'ın ilişkisi var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu

İlişkileri var mı? Merak edilen soru gerekçeli kararda yanıt buldu
Damadın geline yaptığını görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim

Geline yapılanları görenler kendini tutamadı: Direkt ayrıl kardeşim
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.