Trump söz verdiği Bitcoin rezervini kurmak için önemli bir hamle yaptı

ABD Başkanı Donald Trump kripto para birimlerini düzenlemek için tarihi bir adım attı. Kısa bir süre önce imzalanan kararname ile ülkenin ilk Kripto Danışma Konseyi kurulurken, dijital varlık şirketlerinden önemli destek gördü. Yeni konsey Bitcoin rezervi oluşturulmasından kripto para yasalarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütecek.

ABD'de Kripto Alanında Yeni Dönem Trump'ın Kararnamesiyle Başladı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, dijital ekonomi alanında önemli bir adım atarak kripto para birimlerine yönelik danışma konseyi kurulması için kararname imzaladı. Kısa bir süre önce gerçekleşen imza töreniyle hayata geçirilen bu girişim, seçim kampanyası sürecinde verilen taahhütlerin somut bir çıktısı olarak değerlendiriliyor.

Kripto başkanı unvanıyla dijital varlık şirketlerinden destek gören konsey, çok yönlü bir görev tanımına sahip olacak. Konseyin temel sorumlulukları arasında dijital varlık politikalarının şekillendirilmesi, Kongre ile kripto para mevzuatı konusunda koordinasyon sağlanması ve Trump yönetiminin gündemindeki Bitcoin rezervi projesinin hayata geçirilmesi yer alıyor.

Başkanlık tarihinde ilk kez kurulan bu özel konsey, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve ABD Hazine Bakanlığı gibi kilit kurumlar arasında eşgüdüm sağlayacak. Trump'ın başkan seçilmeden önce sözünü verdiği bu yapılanma, kripto para ekosisteminde düzenleyici çerçevenin oluşturulması yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.