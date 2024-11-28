Trump seçimi kazandığında Bitcoin'e bin dolar yatırsaydınız, bugün ne kadar paranız olurdu?

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi, yılın en çarpıcı olaylarından biri olarak tarihe geçti. Anketler oldukça yakın bir yarış öngörse de Trump, mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı kritik eyaletlerde üstünlük sağlayarak galibiyeti elde etti.

Seçim sonucunun ardından piyasalardaki iyimserlik, lider dijital varlık Bitcoin'in (BTC) içinde bulunduğu boğa koşusuna önemli ölçüde katkı sağladı. Trump'ın seçildiği 5 Kasım günü bir BTC'nin fiyatı yaklaşık 68 bin 290 dolardı. Bugün ise Bitcoin'in fiyatı 95 bin 530 dolara ulaşmış durumda, yani yüzde 40,22'lik bir artış söz konusu.

5 Kasım'da bin dolarlık Bitcoin satın alan bir yatırımcının, bugünkü kazancı bin 398 dolara ulaşmış olurdu.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, eğer BTC'yi altı ay önce almış olsaydınız, kazancınız yaklaşık yüzde 40,4 ile benzer bir seviyede olurdu. Ancak, yılbaşında 1.000 dolarlık Bitcoin almış olsaydınız, bu miktar şu an 2.252 dolara çıkarak yüzde 125'lik bir artış sağlayabilirdi.

Bu durum, geleneksel yatırım dünyasındaki "piyasada geçirilen süre, piyasayı zamanlamaktan daha iyidir" anlayışını destekliyor. Bitcoin, 100.000 dolarlık hedefe ulaşma yolunda bir duraklama yaşasa da düzenli alımların (dolar maliyet ortalaması yöntemi) piyasanın dip noktalarını tahmin etmeye çalışmaktan daha kârlı olduğu görüşü ağırlık kazanıyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.