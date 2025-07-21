Trump Media'nın Bitcoin varlığı 2 milyar doları aştı

Trump Media'nın Bitcoin varlığı 2 milyar doları aştı
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Trump Media'nın Bitcoin ve Bitcoin türevi varlıkları 2 milyar dolara ulaştı. Truth Social'ın ana şirketi, toplam likit varlıklarının yüzde 66'sını kripto paraya yönlendirdi. Şirket ek 300 milyon dolarlık Bitcoin opsiyonu yatırımı planlıyor. Bu hamle DJT hisselerini yüzde 6 yükseltti ve medya sektöründe kripto devrimi başlattı.

Truth Social'ın sahibi Trump Media & Technology Group, bugün önemli bir açıklama yaparak Bitcoin hazine programının yaklaşık 2 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Bu gelişme, Financial Times'ın mayıs sonu raporunu takip ediyor ve şirketin gerçekten de sermaye piyasalarından agresif şekilde yararlandığını kanıtlıyor.

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Trump Media'nın (DJT) Bitcoin rezervi şu an şirketin 3 milyar dolarlık likit varlıklarının kabaca üçte ikisini temsil ediyor. Son duyuruya göre ek olarak 300 milyon dolar Bitcoin bağlantılı hisse senetlerine bağlı opsiyonlar satın almak için ayrılmış durumda ve şirket bunları "piyasa koşullarına bağlı olarak" spot Bitcoin'e dönüştürebilir.

Trump Media ilk olarak mayıs ayında kripto hazine hedeflerini özetlemiş, Bitcoin satın alımlarını finanse etmek için 2,5 milyar dolarlık bir arz planlarını açıklamıştı. Şirket bu finansmanın önemli bir kısmını kullanmış görünüyor ve böylece Michael Saylor'un Strategy şirketinin başını çektiği, Bitcoin'i birincil rezerv varlığı olarak kullanan borsada işlem gören şirketler kulübüne katılıyor.

Şirket 2 milyar dolarlık rakamın ne kadarının doğrudan Bitcoin'i ne kadarının ise borsada işlem gören ürünleri veya bu varlığa bağlı hisse senetlerini yansıttığını detaylandırmadı. Trump Media, Bitcoin ve ilgili varlıkları almaya devam edeceğini, gelir yaratma veya gelecekteki kripto para satın alımları için sermaye rezervinden yararlanabileceğini belirtti.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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