Trump Media milyarlarca dolarlık Bitcoin hazinesi kuruyor

Trump Media milyarlarca dolarlık Bitcoin hazinesi kuruyor
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Trump Media and Technology Group, 2,44 milyar dolarlık özel arzını tamamlayarak kurumsal Bitcoin hazinesi oluşturma kararını açıkladı. Şirket, 2,32 milyar dolarlık net geliri Bitcoin alımına ayıracağını duyurdu. Bu hamle Truth Social'in sahibini halka açık ABD firmalarının en büyük Bitcoin sahiplerinden biri yapacak. DJT hissesi gelişmelerin ardından yükselişe geçti.

Sosyal medya platformu Truth Social ve Truth.Fi FinTech markasının yöneticisi Trump Media, kripto para dünyasında büyük bir hamle yapıyor. Şirketin kurumsal Bitcoin rezervi oluşturma kararı, geleneksel şirketlerin dijital varlıklara yönelimi trendinin güçlenmesini gösteriyor.

Trump Media 2,32 Milyar Dolarlık Bitcoin Rezervine Hazırlanıyor

Trump Media'nın yatırımcı arzı toplamda 55,8 milyon adi hisse senedinin hisse başına 25,72 dolardan satışını içerdi. Ek olarak şirket 1 milyar dolar ana para değerinde vade 2028 yüzde 0,0 dönüştürülebilir tahvil ihraç etti.

CEO Devin Nunes resmî açıklamada şirketin büyük varlıklar edinmeye odaklandığını belirtti. Nunes, bu iş birliğinin Trump Media'ya stratejilerinin geri kalanını uygulama konusunda finansal özgürlük vereceğini söyledi.

Şirket 3 milyar dolardan fazla likit varlığa sahip olacağını ve hissedarların Bitcoin'e maruz kalacağını açıkladı. Trump Media yöneticileri bu hamlenin America First ekonomisinde hızlı genişleme imkânı sağlayacağını vurguladı.

Bitcoin, bu yatırımla Trump Media'nın bilançosunda birinci çeyrek sonu itibarıyla toplamda 759 milyon dolar olan mevcut nakit ve nakit benzerlerinin yanına eklenecek. Şirket hamleyi "herhangi bir halka açık şirket için en büyük Bitcoin hazine anlaşmalarından biri" olarak tanımladı.

Strategy eski adıyla MicroStrategy kurumsal Bitcoin rezervleri trendini başlatan öncü firma olarak 580.250 BTC birikimiyle ile bu alanda lider konumda bulunuyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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