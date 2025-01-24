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Trump kripto para varlık rezervleri için düğmeye bastı

Trump kripto para varlık rezervleri için düğmeye bastı
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ABD Başkanı Donald Trump, dijital varlıklar için kapsamlı bir federal düzenleyici çerçeve oluşturmak ve ulusal kripto rezervi kurmak amacıyla başkanlık kararnamesi imzaladı. Hazine Bakanı ve SEC başkanı gibi üst düzey yetkililerin yer alacağı çalışma grubu, kripto ekosistemini düzenleyecek. Kararnameyle merkez bankası dijital para biriminin kullanımı da yasaklanıyor.

Trump yönetimi, Blockchain teknolojisi ve dijital varlıkların ABD ekonomisindeki önemini vurgulayarak yeni bir dönemi başlattı. Başkanlık kararnamesi, kripto varlıkların sorumlu kullanımını desteklerken, bireylerin açık Blockchain ağlarını kullanma özgürlüğünü de güvence altına alıyor. Federal hükümetin yasal olarak el koyduğu kripto paralardan oluşacak ulusal rezerv planı, sektörde heyecan yarattı.

ABD'de Ulusal Kripto Rezervi İçin Tarihi Adım Atıldı

Başkanlık kararnamesinin detaylarına göre kripto para sektörünün düzenlenmesi için oluşturulan çalışma grubu, David Sacks'in başkanlığında faaliyet gösterecek. Grup, stablecoinleri de kapsayan federal düzenleyici çerçeveyi hazırlayacak.

Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan ulusal Bitcoin ve diğer kripto para rezervi planı, ABD'nin halihazırda sahip olduğu 198.109 Bitcoin (BTC) varlığını daha da güçlendirecek. Senatör Cynthia Lummis'in önceki taslak mevzuatında önerdiği 1 milyon BTC hedefi, bu planın kapsamını gösteriyor.

Kararnamenin dikkat çeken bir diğer yönü, bankacılık hizmetlerine adil erişimi desteklemesi oldu. Bu düzenleme, kripto şirketlerinin uzun süredir yaşadığı banka hesabı açma ve sürdürme sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) CBDC çalışmalarına rağmen, kararnameyle bu dijital para biriminin kullanımının yasaklanması planlanıyor. Bu karar, kripto para ekosisteminin özgür gelişimini destekliyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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