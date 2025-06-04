Trump'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor

Trump'ın tarife oyunu Bitcoin piyasasını sarsıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kripto para araştırma firması K33, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife kararlarının Haziran'da kripto piyasalarını sarsacağını öngörüyor. 9 Temmuz'da sona erecek 90 günlük tarife süresi ve Senato'dan beklenen 3,8 trilyon dolarlık bütçe tasarısı piyasaları etkileyecek. K33 ayrıca Bitcoin hazine stratejisini başlatarak 1 milyon dolarlık ilk BTC alımını gerçekleştirdi.

K33 Araştırma Başkanı Vetle Lunde, yayınladığı raporda yaz aylarının kripto piyasaları için sakin geçmeyeceğini belirtti. Trump'ın Avrupa Birliği'ne yüzde 50 tarife tehdidi, Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyelerinden geri çekilmesine neden oldu. Wall Street'in Trump'a taktığı "TACO" (Trump Always Chickens Out - Trump Her Zaman Geri Adım Atıyor) lakabı, Başkan'ın sert bir tutum sergilemesine yol açabilir.

Tarife Belirsizliği Kripto Para Piyasalarını Baskı Altında Tutuyor

Lunde, Trump'ın 4 Temmuz'a kadar Senato'dan almayı umduğu "Tek Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nın piyasaları etkileyeceğini vurguladı. Önümüzdeki on yıl içinde ulusal borca 3,8 trilyon dolar eklemesi öngörülen tasarı, kurumsal ve bireysel vergi indirimleri ile diğer yardım önlemlerini içeriyor. Tasarının genişletici etkisi, tarifelerin geri dönüşünden kaynaklanan baskıyı dengelemeye yardımcı olabilir.

Bitcoin ETF'leri Mayıs ayında güçlü girişler görürken, ayın son iki işlem gününde durum tersine döndü. Günde ortalama 238 milyon dolar giriş kaydeden ETF'ler, 29-30 Mayıs tarihlerinde ortalama 481 milyon dolarlık çıkışla karşılaştı. Bu, Şubat sonundan bu yana görülen en büyük iki günlük düşüş oldu.

Lunde, bu çıkışların aylık portföy yeniden dengelemesini yansıtabileceğini açıkladı. Bitcoin'in üç ay üst üste S&P 500 ve Nasdaq'ı geride bırakması, yönetmelik gereği yapılan tahsis değişikliklerini tetiklemiş olabilir. Kripto piyasalarındaki mevsimsel yaz zayıflığı da satış baskısına katkıda bulunmuş görünüyor.

K33, artık Bitcoin hazinesi bulunan 75'ten fazla şirketten biri haline geldi. Tether destekli Twenty One, Metaplanet, Semler Scientific, Nakamoto ve KULR gibi firmalarla birlikte, Saylor'ın öncülük ettiği BTC edinim modelini benimsedi. Bu hareket, kurumsal Bitcoin birikiminin giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

K33, Bitcoin hazine stratejisini başlatmak için 6,2 milyon dolar finansman topladıktan sonra ilk adımını attı. Norveç merkezli firma, yaklaşık 1,04 milyon dolar değerinde 10 BTC satın alarak Michael Saylor'ın öncülük ettiği kurumsal Bitcoin rezerv oluşturma trendine katıldı. CEO Torbjørn Bull Jenssen, zamanla en az 1.000 BTC'lik bir portföy oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da

Şehri sel götürürken belediye başkanı yurt dışında ortaya çıktı
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Dünya devinden sahte sponsorluk skandalı: 300 milyon euroluk anlaşma ortaya çıktı

Dünya devinden 300 milyon euroluk sahte sponsorluk anlaşması
Anlaşma tamam! Modric'in yeni takımı belli oldu

Anlaşma tamam! İşte Modric'in yeni takımı
Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti

Polis aracından kaçmak istedi, sonu korkunç bitti
title