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Trump'ın tarife kaosu kripto para piyasasını belirsizliğe sürüklüyor

Trump'ın tarife kaosu kripto para piyasasını belirsizliğe sürüklüyor
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ABD-Çin ticaret görüşmelerinde ilerleme sağlandığı iddia edilirken resmi anlaşma detayları hala belirsizliğini koruyor. Trump yönetiminin tarife politikaları, özellikle teknoloji ve kripto sektörlerini endişelendiriyor. Hazine Bakanı Bessent görüşmelerin verimli geçtiğini belirtirken, yatırımcılar somut bilgi eksikliğinde kaygılı. 12 Mayıs'ta açıklanacak detaylar merakla bekleniyor.

Beyaz Saray'ın açıklaması Çin ile yapılan ticaret müzakerelerinde önemli ilerleme sağlandığını vurgulasa da yatırımcılar somut anlaşma detaylarının yokluğunu kaygıyla izliyor. Trump yönetiminin tarife politikalarındaki tutarsızlık, özellikle teknoloji sektörü ve kripto para piyasalarını belirsizliğe sürüklemeye devam ediyor. 11 Mayıs tarihli Beyaz Saray açıklamasında, Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD ticaret temsilcisi Jamieson Greer'in ortak bildirisi, görüşmelerin verimli geçtiğini ancak detayların 12 Mayıs'ta paylaşılacağını belirtiyor.

Beyaz Saray Somut Anlaşma Detayı Vermekte Zorlanıyor

Trump yönetiminin ticaret stratejisi konusundaki belirsizlik, finansal piyasalarda kaygıya yol açmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kapsamlı ticaret tarifeleri nedeniyle yaşanan ilk şokun ardından piyasalar toparlanmaya çalışsa da yatırımcı güvensizliği hala devam ediyor.

Özellikle ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in elektronik ürünlerdeki tarife muafiyetlerinden açıklama yaptıktan sadece bir gün sonra geri adım atması, yönetimin tutarsız yaklaşımını gözler önüne seriyor. Lutnick, tarife muafiyetlerinin yalnızca geçici olacağını ve kapsamlı bir tarife rejimi belirlenene kadar uygulanacağını açıkladı.

Bu durum, özellikle teknoloji hisseleri ve kripto para gibi riskli varlıklara yatırım yapan kişileri tereddütte düşürüyor. Nisan 2024'te ABD Gümrük ve Sınır Koruma tarafından akıllı telefon, işlemci çipleri ve bilgisayar gibi teknoloji ürünlerinin tarifelerden muaf tutulacağı duyurulmuştu. Ancak bu kararın hemen ardından geri adım atılması, piyasa katılımcılarını şaşkına çevirdi.

Birçok analist, Trump yönetiminin ticaret tarifelerinin finansal piyasalarda ve genel ekonomide daha fazla karmaşa yaratacağını öne sürüyor. Kapsamlı ve kararlı bir ticaret politikasının eksikliği, yönetimin planlarını sorgulanır hale getiriyor ve yatırımcıların riskli varlıklara olan güvenini sarsmaya devam ediyor.

Böylelikle Bessent'in "verimli" olarak nitelendirdiği görüşmelerin somut sonuçları, 12 Mayıs'ta açıklanacak detaylarla netlik kazanacak. Piyasalar bu tarihe kadar belirsizlikle boğuşmaya devam edecek gibi görünüyor.

Serkan KÖSE
Serkan KÖSE
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