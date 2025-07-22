Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti

Trump'ın oğlunun Ethereum tavsiyesi yatırımcıları zengin etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Eric Trump, Ethereum tavsiyesinde haklı çıktı. 5 ay önce 2877 dolardan alım önerisi yapan Trump, 3800 dolar seviyesinde zafer turuna çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'un oğlu Eric Trump, Ethereum'un 3800 doları aşmasının ardından sosyal medyada zafer ilan etti. Beş ay önce yaptığı alım tavsiyesini hatırlatan Trump, eleştirmenlerine cevap verdi.

Eric Trump Ethereum Tahmininde Haklı Çıktı

Eric Trump'ın 4 Şubat tarihinde yaptığı Ethereum tavsiyesi, yatırımcılar için kârlı bir hamle oldu. Trump'ın paylaşımı sırasında 2.877 dolardan işlem gören ETH, bugün yaklaşık 3.732 dolardan işlem görüyor. Trump, sosyal medya üzerinden kendisini eleştiren kullanıcılara, "Son beş ayda yüzde 35 artış oldu. Volatiliteyi kabullenin." şeklinde karşılık verdi.

Ancak ETH fiyatları Trump'ın önerisinin hemen ardından yaklaşık yüzde 49'luk ciddi bir düşüş yaşamıştı. Bu süreçte panik yaşayan yatırımcılar, uzun vadeli beklemenin avantajlarını şimdi görüyor. Piyasa analistlerinden Gert van Lagen'e göre Ethereum, uzun vadeli yükseliş trendini sürdürerek 2026 yılı başında 8.000 doları görebilir.

Trump ailesinin kripto para dünyasıyla bağlantıları ise oldukça dikkat çekici. Trump Media and Technology Group, Bitcoin yatırımlarıyla dikkat çekerek portföyünde yaklaşık 2 milyar dolar değerinde Bitcoin ve Bitcoin bağlantılı varlık bulundurduğunu duyurdu. Şirket, toplamda 2,5 milyar dolarlık Bitcoin stratejisi için fon topladı ve piyasa koşullarına bağlı olarak yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın kurucuları arasında olduğu American Bitcoin ise kurumların desteğiyle 220 milyon dolar toplayarak Bitcoin yatırımı ve madencilik ekipmanları alımı gerçekleştirdi. Ayrıca Trump ailesinin üç oğlunun da kurucuları arasında yer aldığı World Liberty Financial'ın önemli bir kripto portföyü bulunuyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu boşaltıldı

Üç gündür süren yangın büyüyor! Akaryakıt istasyonu tahliye edildi
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti

52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

ABD Ankara Büyükelçisi: İsrail, Suriye'yi parçalamak istiyor

ABD'den tarihi itiraf! Netanyahu'nun Suriye emelini direkt söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu: Bir gün ölürsem, anlatırsınız

Vahşice katledilen Ayşe Tokyaz'ın son videosu çıktı: Bir gün ölürsem..
title