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Trump'ın kripto zirvesi'nden beklenen 3 gelişme

Trump'ın kripto zirvesi'nden beklenen 3 gelişme
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7 Mart 2025'te, Beyaz Saray tarihinde ilk kez bir Kripto Zirvesi düzenleyecek. Başkan Donald Trump zirveye başkanlık ederken, moderatörlük görevini David Sacks üstlenecek. Peki, Trump'ın kripto zirvesi'nden neler bekleniyor?

Trump'ın son dönemdeki kripto dostu hamleleri, yatırımcıların bu zirveden olumlu gelişmeler beklemesine neden oluyor. Biz de sizler için zirvede öne çıkması muhtemel 3 konuyu derledik.

1. Kripto Düzenlemelerinde Netlik Sağlanması

Yıllardır, belirsiz düzenlemeler kripto yatırımcıları için büyük bir sorun oldu. Önceki Biden yönetimi, SEC davaları aracılığıyla kripto sektöründeki birçok şirketi hedef almış ve bu yaklaşım ABD'de pazarın büyümesini engellediği gerekçesiyle eleştirilmişti.

Ancak Trump'ın kripto dostu tavrı bu durumu değiştirebilir. Zirvede dijital varlıklarla ilgili daha sade ve anlaşılır bir yasal çerçevenin belirlenmesi gündeme gelebilir. Borsa düzenlemeleri, DeFi kuralları ve stablecoin yönetimi gibi konular masaya yatırılabilir.

Ayrıca, David Sacks gibi doların gücünü artırma stratejisini destekleyen isimler, USDC veya USDT gibi stablecoin'lerin meşruiyetini artıracak düzenlemeler önerebilir.

Bu değişimin sinyalleri, son dönemde Uniswap, Kraken ve Coinbase gibi şirketlere açılan SEC davalarının düşmesiyle şimdiden görülmeye başlandı.

Zirvenin sınırlı bir katılımcı listesi olacağı ve büyük kripto liderlerinin davet edildiği bildiriliyor. Bu da Beyaz Saray'ın sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurarak yeni politika önerileri geliştirmek istediğini gösteriyor.

FOX muhabiri Eleanor Terrett, Michael Saylor, David Bailey, Matt Huang ve JP Richardson gibi isimlerin zirveye katılımını doğruladığını duyurdu.

Trump'ın kripto zirvesi nedir ve kimler katılacak?

2. ABD'nin Kripto Rezervi ile İlgili Daha Fazla Detay

Başkan Trump, geçtiğimiz günlerde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), XRP, Solana (SOL) ve Cardano (ADA) içeren stratejik bir rezerv oluşturmayı planladığını açıkladı. Bu duyuru, ilgili kripto paraların fiyatlarında kısa vadeli bir yükselişe yol açtı.

Ancak yatırımcılar bu rezervle ilgili daha fazla detay bekliyor. Fon nereden sağlanacak? El konulan varlıklar mı kullanılacak yoksa Hazine Bakanlığı'nın yetkisi mi devreye girecek?

Ayrıca, fonun büyüklüğü ve listede başka varlıkların olup olmayacağı da zirvede ele alınabilir.

ABD Ticaret Bakanı, Trump'ın Bitcoin rezerv stratejisini zirvede açıklayacağını duyurdu. Diğer kripto varlıkların da pozitif bir çerçevede değerlendirileceği, ancak Bitcoin'den farklı bir yaklaşımla ele alınacağı belirtiliyor.

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, "Başkan, Bitcoin'in stratejik bir rezerv olduğuna inanıyor. Diğer kripto paralar için nasıl bir yol izleneceği ise zirvede açıklanacak." şeklinde konuştu.

Bu rezerv, kripto paraların meşruiyetini güçlendirebilir ve uzun vadeli yatırımcılar için bir güven unsuru oluşturabilir.

3. Kripto Vergi Politikalarında Değişiklikler

Zirvede gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu kripto vergi reformu olacak. Trump, bir süredir kripto paralardan alınan sermaye kazancı vergisini kaldırabileceğine dair sinyaller veriyor.

Vergilerin düşürülmesi, bireysel yatırımcılar için maliyetleri azaltabilir ve kâr marjlarını artırabilir. Bu da daha fazla yatırım yapılmasını teşvik edebilir ve piyasanın canlanmasına katkı sağlayabilir.

Ancak, sermaye kazancı vergisinin tamamen kaldırılması Kongre'nin direnciyle karşılaşabilir. Bunun yerine, vergi oranlarını düşürmek veya vergiyi azaltacak uzun vadeli elde tutma sürelerini artırmak gibi daha uygulanabilir değişiklikler gündeme gelebilir.

Piyasayı Neler Bekliyor?

Kripto Zirvesi, piyasanın belirsiz olduğu bir dönemde gerçekleşiyor. ABD'nin küresel ticaret savaşları hız kazanırken, kripto piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor.

Örneğin, pazartesi günü Bitcoin önce 82 bin dolara düştü, ardından toparlanarak 90 bin dolar seviyesini test etti. Bu hareketin, Trump'ın kripto rezervine yönelik beklentilerle ilgili olduğu düşünülüyor.

Eğer zirvede olumlu haberler gelirse, piyasa toparlanabilir. Ancak aksi bir senaryoda satış baskısı devam edebilir ve kripto fiyatları daha da gerileyebilir.

Bu nedenle yatırımcılar, fiyat oynaklığına karşı hazırlıklı olmalı. "Söylentiyi al, haberi sat" stratejisinin devreye girebileceği bu süreçte, aşırı kaldıraçlı işlemlerden kaçınılması ve yatırım hedeflerinin iyi değerlendirilmesi tavsiye ediliyor.

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Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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