Trump'ın kripto işlemleri için etik soruşturma talebi

ABD Demokrat Senatörleri Elizabeth Warren ve Elissa Slotkin, Başkan Donald Trump, ailesi ve üst düzey yönetim yetkilileri hakkında World Liberty Financial (WLF) kripto şirketi bağlantılı etik ihlalleri nedeniyle soruşturma başlatılmasını talep etti. Senatörler, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşmalarda çıkar çatışması olduğunu ileri sürüyor.

Trump'ın Kripto Anlaşmaları İçin Etik Soruşturma Talebi

Senatörler Warren ve Slotkin, Ticaret Bakanlığı, Devlet Etik Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı müfettişliklerine gönderdikleri mektupta, Beyaz Saray Yapay Zeka ve Kripto Danışmanı David Sacks ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un BAE ile olan ilişkileri hakkında bilgi talebinde bulundu. Witkoff'un oğlu Zach Witkoff, Trump ve Witkoff aileleri tarafından desteklenen World Liberty Financial şirketinin CEO'su olarak görev yapıyor. Başkan Trump ve üç oğlu, şirketin kurucu ortakları arasında yer alıyor.

Bu gelişme, piyasa kaynaklarının geçen hafta yayınladığı araştırmanın ardından geldi. Araştırmada, Trump yönetiminin WLF ile ilgili iki anlaşmaya dahil olduğu ve BAE'ye binlerce ABD yapay zeka çipinin onaylanmasında rol oynadığı iddia edildi. Warren ve Slotkin, bu teknolojinin "hassas ulusal güvenlik teknolojisi" olduğunu vurguladı.

Raporlara göre, BAE merkezli yatırım şirketi MGX'in kripto borsası devi Binance'e stablecoin kullanarak 2 milyar dolar yatırım yaptığı açıklandı. Mayıs ayında ise MGX'in bu yatırımı WLF'nin yeni başlattığı USD1 stablecoini kullanarak gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

İki hafta sonra Trump yönetimi, BAE'nin "dünyanın en gelişmiş ve nadir bilgisayar çiplerinden yüz binlercesine erişmesine" izin verdi. Bu çipler, yapay zeka hakimiyeti yarışında kritik bir araç olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray sözcüsü konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermedi. WLF ve Beyaz Saray sözcüleri, iki anlaşma arasında herhangi bir bağlantı olduğunu reddetti.

Başkan Trump'ın oğlu Eric Trump, geçen hafta bir televizyon kanalında ailesini savundu. Eric Trump, "Babam başkanlıktan para kazanmayan ilk kişi. Biz her zaman seri girişimciler olduk, her zaman şirketlerimiz oldu. Kripto, herkes tarafından bankacılık hizmetlerinden mahrum bırakıldığımız ve yeni bir yol bulmamız gerektiği için ortaya çıkan bir zorunluluktu." dedi.

Warren ve Slotkin, Witkoff ve Sacks'in bu anlaşmalardan kişisel çıkar sağladığı iddiasıyla endişelerini dile getirdi. Mektuplarında "Bu işlemlerin modeli son derece rahatsız edici ve Bay Witkoff ile Bay Sacks'in kendilerini zenginleştirmek için hükümet kararlarını kontrol edebilecek pozisyonda olduklarını gösteriyor." ifadelerini kullandılar.

Bu gelişmeler, milletvekillerinin daha kapsamlı bir kripto piyasa yapısı yasası üzerinde çalıştığı bir dönemde gerçekleşiyor. Başkan Trump'ın kripto girişimleri, bu yasama sürecinde tartışma konusu haline geldi. Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ayrı kripto piyasa yapısı yasa tasarıları bulunuyor ve bunların tek bir versiyonda birleştirilmesi gerekiyor. Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, bu konuda ay sonuna kadar ilerleme kaydetmek istediğini belirtmişti, ancak hükümetin kapanma tehlikesi nedeniyle bu takvim muhtemelen ertelenecek.

Warren ve Slotkin, bu anlaşmalarla ilgili iddialara ilişkin bilgi talep ederken, "Bu tür dizginsiz çıkar çatışmalarının ABD hükümetinde yeri yoktur ve bu iddiaların hızlı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini talep ediyoruz" dedi. Senatörler ayrıca, "Bu bilgiler, Kongre'nin dijital varlık piyasa yapısı için yasaları değerlendirmesi ve kripto yolsuzluğunun ulusal güvenliğimizi baltalamamasını sağlamaya çalışması açısından kritik öneme sahip." ifadelerini kullandı.