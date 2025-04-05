Trump'ın hamlesi borsaları vururken Bitcoin zirveye tutunuyor

Donald Trump'ın ithalat vergileri duyurusu sonrası dünya borsalarında tarihi bir çöküş yaşanırken, kripto paraların lideri Bitcoin bu fırtınada sağlam durmayı başardı. S&P 500 endeksinin iki günde 5 trilyon dolar değer kaybettiği dönemde Bitcoin'in sadece yüzde 3,7 oranında gerilemesi, dijital altının kriz dönemlerindeki rolünü yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar, bu performansın Bitcoin'in yeni bir evreye girdiğinin işareti olabileceğini belirtiyor.

Piyasalardan Silinen 5 Trilyon Dolar Karşısında Bitcoin Kendini Kanıtladı

Trump'ın gümrük vergisi hamlesi sonrası borsalarda 5 trilyon dolarlık çöküş yaşanırken Bitcoin sağlam duruş sergiledi. Kripto para piyasasının öncüsü, büyük borsa düşüşlerine karşı gösterdiği direnç ile finansal krizlere karşı bir sığınak olabileceğini yeniden kanıtladı.

S&P 500 endeksi iki gün içinde piyasa değerinde rekor seviyede 5 trilyon dolarlık kayıp yaşadı. Bu rakam, koronavirüs salgınının ilk dalgasında Mart 2020'de kaydedilen 3,3 trilyon dolarlık düşüşü önemli ölçüde geride bıraktı.

Piyasalardaki bu sert satış dalgası, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan tarihinde karşılıklı ithalat vergilerini duyurmasının ardından geldi. Trump'ın açıkladığı önlemler, Amerika'nın yaklaşık 1,2 trilyon dolar olduğu tahmin edilen dış ticaret açığını azaltmayı ve ülke içindeki üretimi canlandırmayı hedefliyor.

RedStone Blockchain oracle şirketinin kurucu ortağı ve işletme yöneticisi Marcin Kazmierczak'a göre Bitcoin'in gümrük vergisi açıklamasından sonra yaşadığı değer kaybı, geleneksel piyasalarla karşılaştırıldığında çok daha sınırlı kaldı. Bu durum, Bitcoin'in küresel bir varlık olarak artan olgunluğunu gösteriyor.

Kazmierczak yaptığı açıklamada, "Şu anda muhtemelen Bitcoin'in piyasa konumlandırmasında bir evrime tanıklık ediyoruz." dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Tarihsel olarak Bitcoin, makroekonomik şoklar sırasında risk varlıklarıyla güçlü bir korelasyon gösteriyordu ancak bu farklılaşma, yatırımcılar arasında oluşan algı değişimine işaret ediyor olabilir."

Kazmierczak ayrıca, "Bitcoin'in sabit arz yapısı, gümrük vergisi odaklı ekonomik değişiklikler altında enflasyonist baskılarla karşılaşabilecek itibari para birimleriyle doğal bir tezat oluşturuyor." yorumunu yaptı.

TradingView verilerine göre, borsalar sert düşüşler yaşarken Bitcoin aynı iki günlük dönemde yalnızca yüzde 3,7 değer kaybetti ve 5 Nisan itibarıyla 83 bin 600 dolar civarında işlem gördü.

Nexo'dan analist Iliya Kalchev, verdiği demeçte, geleneksel piyasalardaki 5 trilyon dolarlık satışa rağmen "BTC, 82 bin dolarlık temel destek seviyesinin üzerinde kalarak değerini koruyor. Bu, zorunlu satışların ve yüksek dalgalanmaların ortasında bile yapısal talebin güçlü kaldığının bir göstergesi." dedi.

Risk sermayesi şirketi DFG'nin kurucusu ve CEO'su James Wo'ya göre, Bitcoin'in geleneksel hisse senetlerinden ayrışmasına karşın fiyatındaki ilk düşüş, bazı yatırımcıların kripto parayı hâlâ bir risk varlığı olarak gördüğüne işaret ediyor.

Wo, yaptığı açıklamada, "Bitcoin ETF'lerinin daha fazla kurumsal katılım sağlamasıyla, artık makroekonomik eğilimlerden daha fazla etkileniyor." dedi ve "Bununla birlikte, Bitcoin devam eden belirsizlik ortamında dirençli kalırsa, sabit sınırlı arzı ve merkezi olmayan yapısı sadece 'dijital altın' anlatısını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda onu daha güvenilir bir değer saklama aracı olarak konumlandırabilir." ifadelerini kullandı.

Mevcut momentum eksikliğine rağmen analistler, Bitcoin'in 2025 yılının geri kalanı için yukarı yönlü potansiyeline güveniyor. Real Vision'ın baş kripto analisti Jamie Coutts'un tahminlerine göre, artan para arzı Bitcoin'in fiyatını 2025 yılı sona ermeden 132 bin doların üzerine taşıyabilir.