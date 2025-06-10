Trump'ın CFTC adayı Blockchain vizyonunu açıkladı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu liderliğine aday gösterilen Brian Quintenz, yazılı açıklamalarında sektörün beklediği netliği sağlayacağını vurguladı. Eski CFTC yetkilisi, küresel düzenleyici deneyimini kullanarak Amerika'nın bu alanda öncülüğünü sürdüreceğini ifade etti.

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Quintenz, Blockchain teknolojisini "yatay bir teknoloji" olarak tanımladı. Bu yaklaşım, teknolojinin sadece finansal hizmetlerle sınırlı olmadığını, toplumun farklı alanlarını etkileyebileceğini gösteriyor.

Muhtemel başkan, a16z crypto'daki küresel politika başkanlığı deneyimini öne çıkararak, bu rolde edindiği bilgileri CFTC ve Kongre ile paylaşacağını belirtti.

Düzenleyici çerçeve konusunda Quintenz, "Kripto para varlıkları için kapsamlı bir düzenleyici sistem zamanı geldi" diyerek token sınıflandırması netliği ve ticaret piyasası gözetimi için açık yetki alanı belirlenmesinin önemini vurguladı.

CFTC'deki üçüncü aday gösterme süreci öncesinde Quintenz, komisyonun hem risk yönetimi hem de inovasyon odağını sürdüreceğini taahhüt etti.

Piyasa manipülasyonu yapan kötü aktörlere karşı sıfır tolerans politikasının devam edeceğini belirten Quintenz, endüstrinin düzenleyici uygulama korkusu olmadan gelişebilmesi için net kuralların gerekliliğini vurguladı.

Komisyonun son haftalarda dört üyesinin istifa etmesi veya ayrılma planları açıklaması ı nedeniyle yaşanan liderlik değişimi döneminde Quintenz'in potansiyel onayı kritik önem taşıyor.