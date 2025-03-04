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Trump'ın Bitcoin rezerv hamlesine Avustralya'dan yanıt

Trump'ın Bitcoin rezerv hamlesine Avustralya'dan yanıt
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ABD Başkanı Trump kripto para rezervi oluşturma talimatı verirken, Avustralya hükümeti düzenleme odaklı yaklaşımını sürdürüyor. Avustralya'da yaklaşan seçimler sonucunda politika değişikliği beklentisi artarken, ülke kripto ATM sayısında dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

ABD ve Avustralya, kripto para piyasasına yaklaşımlarında keskin bir ayrışma yaşıyor. Donald Trump yönetimindeki ABD, Bitcoin ve diğer popüler kripto paraları içeren stratejik bir rezerv oluşturma yolunda adımlar atarken, Avustralya hükümeti düzenleme çalışmalarına öncelik veriyor. İki ülke arasındaki bu farklı stratejiler, küresel kripto para ekosisteminin geleceğine yönelik tartışmaları derinleştiriyor.

Kripto Para Rezervi Tartışmaları Sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde stratejik bir kripto para rezervi oluşturma yönündeki son hamlesi, küresel finans dünyasında yankı uyandırırken, Avustralya hükümeti bu konuda daha ihtiyatlı bir tutum sergilemektedir. Trump, 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Başkan'ın Dijital Varlıklar Çalışma Grubu'na Bitcoin, Ether, XRP, Solana ve Cardano gibi kripto para birimlerini stratejik rezervlere dahil etme talimatını verdiğini duyurdu. Aynı zamanda, ABD'nin çeşitli eyaletlerinin de bilançolarına kripto para birimlerini eklemek için çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Avustralya ise farklı bir politika izliyor. Avustralya Hazine Müsteşar Yardımcısı ve Finansal Hizmetler Bakanı Stephen Jones'un sözcüsü yaptığı açıklamada, Albanese Hükümeti'nin öncelikli olarak dijital varlık platformlarını düzenlemeye odaklandığını belirtti. Sözcü, hükümetin bu alanda endüstri paydaşlarıyla iş birliği içinde çalıştığını ve düzenleyici bir çerçeve geliştirmeyi planladığını vurguladı.

Avustralya yetkililerinin açıklamalarında, Blockchain ve dijital varlıkların ülke ekonomisi, finans sektörü ve yenilikçilik alanında önemli fırsatlar barındırdığı kabul edilirken, şu an için bir kripto rezervi oluşturma planının gündemde olmadığı açıkça ifade edildi.

Siyasi arenada ise Avustralya'da yakın gelecekte hükümet değişikliği olasılığı gündemde. Anayasa gereği, en geç 17 Mayıs tarihine kadar federal seçimlerin yapılması zorunlu olup, son YouGov anketi sonuçlarına göre, merkez sağ koalisyonun, mevcut merkez sol İşçi Partisi hükümetine karşı yüzde 51'e yüzde 49 oranında bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak, koalisyon sözcüsünün kripto rezervi konusunda henüz resmi bir açıklaması bulunmuyor.

Sektör temsilcilerinden gelen değerlendirmeler de çeşitlilik gösteriyor. Swyftx kripto borsasının kurumsal ilişkiler müdürü Tom Matthews, kripto rezervinin halk nezdinde popüler olabileceğini belirtirken, kripto para birimlerinin fiyat dalgalanmalarının kriz dönemlerinde sorun teşkil edebileceğine ve politik tartışmaların kaynağını tahmin etmenin zorluğuna dikkat çekti.

Avustralya'nın önde gelen kripto borsalarından Kraken'in genel müdürü Jonathon Miller ise daha olumlu bir yaklaşım sergileyerek, kripto paraların artık yatırım yapılabilir varlıklar olarak kendini kanıtladığını ve büyük borsalardaki ETF'lerden süper emeklilik fonlarına ve devlet varlık fonlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımcıların ilgisini çektiğini ifade etti.

Diğer yandan, Avustralya'nın finansal düzenleyici kurumlarının kripto para alanında düzenleme çalışmalarına hız verdiği görülüyor. Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi CEO'su Brendan Thomas, geçen yıl Aralık ayında kripto paralara yönelik çalışmalara ağırlık vereceklerini açıkladı. Aynı ay içinde Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu da kripto para rehberliği konusunda bir danışma belgesi yayımladı.

Avustralya'nın kripto para altyapısı açısından da güçlü bir konumda olduğu dikkat çekiyor. Coin ATM Radar verilerine göre ülke, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri için ATM'ler bakımından dünya sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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