Trump'ın AB tarife kararı Bitcoin fiyatını güçlendirdi

Donald Trump'ın Avrupa Birliği malları üzerindeki yüzde 50'lik tarife tehdidini 9 Temmuz'a ertelemesi, kripto para piyasalarında önemli bir rahatlama yarattı. Bitcoin bu gelişmeye tepki olarak 106.660 dolardan yüzde 3,2 yükselerek 110.100 dolara kadar tırmandı. Piyasa katılımcıları, ticaret savaşı endişelerinin geçici olarak azalmasının Bitcoin'in yeni rekor seviyelere ulaşması için zemin hazırladığını belirtiyor.

AB Tarife Krizi Bitcoin İçin Fırsat Yarattı

Bitcoin'in 109.000 doların üzerinde toparlanması Trump'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı görüşmenin ardından geldi. Von der Leyen, AB'nin Amerika Birleşik Devletleri ile "iyi bir anlaşmaya varmak" için 9 Temmuz'a kadar zamana ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Trump başlangıçta Nisan ayında çoğu AB ürünleri üzerinde yüzde 20'lik bir tarife önermişti. Daha sonra görüşmelere zaman tanımak için bunu yüzde 10'a indirmişti. 23 Mayıs'ta tarifeleri haziran ayına kadar yüzde 50'ye yükseltmekle tehdit etti ve bu durum Bitcoin'in 108.000 doların altına düşmesine neden oldu.

Piyasa uzmanları Bitcoin'in 25 Mayıs'ta 109.000 doların üzerinde kapanmasının ardışık yedinci boğa haftalık kapanışı olduğunu vurguluyor. Bitcoin yukarı yönlü yolunu sürdürmeye devam ederse 1 Haziran'da ardışık sekizinci hafta için yeşil kapanış gerçekleştirmesi muhtemel.

Tarihsel olarak böyle bir senaryo altı ila 12 aylık pozitif fiyat hareketinin öncüsü olmuştu. 2014'ten beri yeşil haftalık kapanışların 8 haftalık serisi sadece üç kez gerçekleşmişti. Sekiz ardışık pozitif haftalık kapanışın ardından piyasa tarihsel olarak bir hafta sonra negatif olmuş ancak 6 ay ve 1 yıl sonra her zaman pozitif performans sergiledi.

Bitcoin fiyat keşfini sürdürmeye devam etmek için 111.900 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesini desteğe çevirmeli. Uzmanlar, 109.588 dolar ile 111.980 dolar arasındaki üst direnç bölgesinin üzerine çıkarsa BTC fiyatının 130.000 dolarlık taze rekor yükseklere ulaşabileceğini öngörüyor.

Aşağı yönde izlenecek kritik seviyeler arasında 9 Mayıs ile 19 Mayıs arasında fiyatı destekleyen 102.500 dolardaki günlük destek ve 100.000 dolardaki psikolojik seviye bulunuyor.