Trump GENIUS stablecoin yasasına imza için sabırsızlanıyor

Kripto dünyası, Trump'ın yaptığı Truth Social paylaşımıyla hareketlendi. Başkan, ABD Stablecoinları için Ulusal İnovasyonu Yönlendirme ve Kurma Yasası'nın bekletilmeden imzasına sunulmasını istiyor. Yasa tasarısı, dolar sabitli stablecoinler için kapsamlı düzenleyici çerçeve getiriyor ve tam rezerv desteği zorunluluğu içeriyor.

Trump'tan GENIUS Yasası İçin Acil Çağrı

Trump'ın Truth Social gönderisi, "Senato Amerika'yı Dijital Varlıklarda tartışılmaz lider yapacak inanılmaz bir tasarıyı az önce geçirdi." ifadesiyle başladı. ABD Başkanı, Temsilciler Meclisi'ni tasarıyı "şimşek hızında" geçirmeye çağırarak "gecikme yok, ekleme yok" mesajı verdi.

GENIUS yasası, stablecoin ihraççılarına sıkı kurallar getiriyor. Yasa, tam 1:1 rezerv desteğini zorunlu kılırken, federal veya eyalet düzeyinde lisans gereksinimlerini ve Kara Para Aklama ile Mücadele uyumluluk kontrollerini içeriyor.

Yasa önerisinin destekçisi Senatör Bill Hagerty, bunun "her büyüklükten işletmelerin ve ülke genelindeki Amerikalıların ödemeleri günler hatta bazen haftalar beklemek yerine neredeyse anında halletmelerine" olanak sağlayacağını açıkladı.

Yasa tasarısı daha önce engellerle karşılaştı. Mayıs ayında Senato'da yapılan ilk oylamada, Demokrat senatörlerin Trump'ın kripto endüstrisiyle bağlantıları konusundaki endişeleri nedeniyle başarısız olmuştu.

Senatör Elizabeth Warren, Trump ve ailesinin yasanın geçmesi durumunda USD1 stablecoininden "yüz milyonlarca" dolar kazanacağını savunarak tasarıya güçlü muhalefet gösterdi.

Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi ayrıca kendi stablecoin mevzuatı olan STABLE Yasası'nı da ilerletmek için oy kullandı. Bu durum, GENIUS Yasası'nın ilerleyişi için ek değerlendirmeler gerektirebilir.