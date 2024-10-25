Trump faktörü Bitcoin yatırımcılarını harekete geçirdi

Kripto para piyasaları seçim belirsizliğine rağmen iyimser bir tablo sergiliyor. Merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket'te Donald Trump'ın kazanma olasılığının yüzde 60,3'e yükselmesi, Bitcoin'in hem enflasyona karşı koruma hem de politik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak değerlendirildiğine işaret ediyor.

Opsiyon Piyasasında Seçim Sonrası Hedef 80.000 Dolar

Opsiyon piyasasındaki son hareketler seçim sonrası döneme yönelik beklentileri şekillendiriyor. Joshua Lim, ay sonu sistematik satışların getiri arayıcılar tarafından gerçekleştirildiğini ve seçim öncesi opsiyonların satılarak seçim sonrası alım opsiyonlarının ucuzlatıldığını belirtti.

Piyasa analistleri, Bitcoin'in ABD seçim gününde yüzde 7'lik bir hareket öngörüyor. Bu oran, Bitcoin'in riskli varlıklarla olan korelasyonu düşünüldüğünde nispeten düşük kalıyor.

Bitcoin şu anda 67.500 dolar seviyesinden işlem görüyor. Coinglass verilerine göre küresel kripto para piyasası değeri 2,42 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.