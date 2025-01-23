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Trump etkisi Bitcoin ve kripto para piyasalarında yeni dönem başlattı

Trump etkisi Bitcoin ve kripto para piyasalarında yeni dönem başlattı
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Trump'ın kripto para politikalarının Bitcoin ve altcoinler üzerindeki etkisi, Mertcan Çakıroğlu'nun analizlerinde detaylandırıldı. Çakıroğlu analizlerinde Bitcoin'in 110.000 dolar seviyesine yaklaşmasını ve altcoinlerin geleceğini inceledi.

Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasıyla birlikte kripto para piyasalarında yeni bir dönem başladı. Mertcan Çakıroğlu'nun derinlemesine analizi, Trump'ın kripto para politikalarının Bitcoin ve altcoinler üzerindeki etkilerini ele alıyor. Çakıroğlu'na göre Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması ve Ethereum'un zayıf performansı, piyasaların geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Bitcoin Zirveye Oynarken, Altcoinler Ne Durumda?

Kripto para analisti Mertcan Çakıroğlu, son Haberler.com canlı yayınında Donald Trump'ın başkanlık döneminin kripto para piyasalarına etkilerini mercek altına aldı. Çakıroğlu, özellikle Bitcoin ve altcoin piyasalarındaki güncel gelişmeleri derinlemesine inceledi.

Analizin dikkat çeken noktalarından biri, Trump'ın Solana Blockchain ağında kendi meme coinini piyasaya sürmesinin yarattığı etki oldu. Bu hamlenin ardından Solana'nın değeri yüzde 122 artış gösterdi ve diğer meme coinlerin popülaritesinde de belirgin bir yükseliş gözlemlendi.

Çakıroğlu'nun teknik analizine göre Bitcoin 90 bin dolar destek seviyesinden güçlü bir yükseliş kaydederek 110 bin dolar seviyelerine ulaştı. Analist, bu yükselişin piyasanın genel görünümü açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Bitcoin'in piyasa hakimiyetinin yüksek seyretmesi, kısa vadede altcoin piyasasının hareketlenmesini yavaşlatsa da uzun dönemde bu kripto para birimlerine yönelik yatırım ilgisinin artabileceğini öngördü.

Ethereum cephesinde ise durum farklı seyrediyor. Çakıroğlu'na göre, Bitcoin'deki olumlu tabloya rağmen Ethereum'un performansı beklentilerin altında kaldı. Analist, Ethereum'un Bitcoin karşısında değer kaybının sürebileceğini ve 0.028 seviyelerine gerileyebileceğini belirtti.

Isı haritası analizlerinde Bitcoin için 100 bin dolar kritik destek noktası olarak öne çıkarken, Ethereum'da 3.500 dolar üzerinde kalıcılık sağlanamaması durumunda 3.150 dolar seviyelerine gerileme riski bulunduğu vurgulandı.

Analist, popüler altcoinler için de önemli destek seviyelerini paylaştı. Mertcan Çakıroğlu değerlendirmesinde XRP için 2.8 dolar, Solana için 220 dolar ve BNB için 660 dolar seviyelerinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Çakıroğlu ayrıca Dogecoin, Cardano, AVAX, Litecoin ve Pepe gibi diğer kripto paraların da teknik analizlerini ele aldı.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para
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