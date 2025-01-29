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Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor

Trump destekli World Liberty kripto para yatırımlarına devam ediyor
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Trump ailesinin DeFi projesi World Liberty Financial, Movement Labs protokolünün yerel tokenı olan MOVE'a 2 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımla MOVE, şirketin onuncu en büyük varlığı konumuna yükseldi. Movement Labs aynı gün içinde geliştirici ana Blockchain ağı ve Cornucopia adlı topluluk finansman programını duyurdu.

Movement Labs, Meta'nın başarısız Diem projesinden aldığı teknolojiyi kullanarak geliştirici ana ağını hayata geçirdi. Şirket aynı zamanda DeFi mühendislerini platforma çekmek için Cornucopia adlı çok varlıklı bir likidite programını da başlattı.

Kripto Para Dünyasında Trump Etkisi Güçleniyor

Movement Labs, Blockchain teknolojisini devlet sistemlerine entegre etme hedefiyle çalışıyor. Elon Musk liderliğindeki Devlet Verimliliği Departmanı (DOGE), devlet harcamalarını takip etmek için Blockchain teknolojisini değerlendiriyor.

Trump yönetimi, ülkeyi "dünyanın kripto başkenti" yapma vizyonuyla hareket ediyor. Bu kapsamda oluşturulan dijital varlık çalışma grubu, kripto para birimlerinin stratejik rezervini oluşturmayı planlıyor.

Şirketin kurucu ortağı Cooper Scanlon, yeni platformun hem teknik altyapıyı hem de DeFi likiditesini içeren koordineli bir yaklaşım sunduğunu belirtti. Movement Labs ayrıca Optimism, Polygon ve Arbitrum gibi Layer-2 protokolleriyle uyumlu Move Stack geliştiriyor.

San Francisco merkezli şirket, Nisan ayında Polychain Capital liderliğinde 38 milyon dolarlık Seri A finansman turunu tamamladı. Toplam token arzının yüzde 10'u Movement Foundation için ayrıldı.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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