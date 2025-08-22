Trump destekli stablecoin projesi, Coinbase borsasına geliyor

World Liberty Financial'ın USD1 stablecoini Coinbase listeleme planına eklendi. Trump ailesi destekli DeFi projesi, MGX'in 2 milyar dolarlık yatırımıyla 2,4 milyar dolar arzına ulaştı. Bu hafta 205 milyon dolar daha basılan USD1, ana akım kripto borsalarına adım atıyor. Olası listeleme sektörde büyük ilgi yaratıyor.

Coinbase'in yaptığı açıklama, kripto para dünyasında önemli bir gelişmeye işaret ediyor. World Liberty Financial'ın USD1 stablecoini, Blockchain ekosisteminin en büyük borsalarından birinin yol haritasına girmeyi başardı. Bu gelişme, Başkan Donald Trump ve ailesi tarafından desteklenen projenin ana akım kripto piyasasına entegrasyonunda kritik bir adım olarak gösteriliyor.

USD1 Stabelcoin Projesi Coinbase Borsasına Geliyor

World Liberty Financial, USD1 stablecoiniyle kripto dünyasında büyük dikkat çekiyor. Coinbase'in listeleme planı bildirimi, tokenın yakın gelecekte işlem görebileceğini gösteriyor.

Abu Dhabi merkezli yatırım firması MGX'in 2 milyar dolarlık yatırım fonu, USD1'in toplam arzını 2,4 milyar dolara yükseltti. Bu anlaşma, Binance ile gerçekleştirilen kapsamlı iş birliği çerçevesinde hayata geçirildi.

World Liberty Financial yetkilileri bu hafta 205 milyon dolar değerinde yeni USD1 bastıklarını açıkladı. Proje ekibi, USD1'i "tüm zamanların en hızla büyüyen stablecoini" olarak tanımladı.

Goldman Sachs analistleri, stablecoin pazarının gelecek yıllarda trilyon dolar seviyelerine ulaşabileceğini öngörüyor. Bu projeksiyon, USD1 gibi yeni oyuncuların pazardaki potansiyelini artırıyor.

World Liberty Financial, kullanıcılarına USD1 çiftlerini ticaret yapma, token tutma, DeFi protokollerinde kullanma karşılığında ödül sistemi sunuyor.

Serkan KÖSE
