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Trump destekli DeFi projesi KYC doğrulamasını başlattı

Trump destekli DeFi projesi KYC doğrulamasını başlattı
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Trump ailesinin desteğiyle hayata geçirilen DeFi projesi World Liberty Financial, resmi web sitesinde KYC (Müşterini Tanı) doğrulamasını başlattı. Proje, WLFI adında devredilemez bir yönetişim tokeni sunacak ve katılım akredite yatırımcılarla sınırlı olacak. Bu hamle, kripto dünyasında yeni bir oyuncunun ciddi adımlar attığını gösteriyor.

Kripto para piyasasında yeni bir aktör olarak dikkat çeken World Liberty Financial, güvenlik ve şeffaflık adına önemli bir adım attı. Trump ailesinin desteğiyle geliştirilen proje, KYC sürecini başlatarak yasal gerekliliklere uyum sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koydu. Bu adım, projenin yalnızca eski bir başkanın ismiyle anılmadığını, aynı zamanda önemli bir finansal yatırım olarak da ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

Trump Ailesinin Kripto Hamlesinde Önemli Gelişme

World Liberty Financial, Blockchain teknolojisi ve politika dünyasının kesişim noktasında yer alan yeni bir DeFi projesi olarak kendini gösterdi. Projenin arkasındaki isimlerden Eric Trump ve Donald Trump Jr., bu girişimi Ağustos ayı başlarında duyurdu. Bu açıklama, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimlerine olan ilgisinin artmasıyla aynı döneme denk geldi.

Proje hakkında detaylı bilgiler henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak 16 Eylül'de gerçekleşen bir X Spaces etkinliğinde bazı önemli detaylar paylaşıldı. World Liberty Financial'ın WLFI adında devredilemez bir yönetişim tokenı çıkaracağı doğrulandı. Bu tokenın dağıtımının yüzde 63'ü halka sunulacak yüzde 17'si kullanıcı ödülleri için ayrılacak ve yüzde 20'si ekip tazminatı için kullanılacak.

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, katılımın sadece nitelikli yatırımcılarla sınırlandırılmış olması oldu. Bu karar, projenin ciddi ve kurumsal bir yatırım aracı olma hedefini ortaya koyuyor. Aynı zamanda regülasyon konusundaki hassasiyeti de yansıtıyor.

World Liberty Financial'ın resmi web sitesi, KYC (Know Your Customer) doğrulama sürecini başlattı. KYC, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi illegal faaliyetleri önlemek için kullanılan standart bir prosedür. Bu süreç genellikle kişisel kimlik belgelerinin ve adres kanıtının sunulmasını içeriyor.

Proje web sitesinde yer alan açıklamada "World Liberty Financial hakkındaki ek bilgiler yalnızca KYC sürecini tamamlayarak ön yeterlilik almış kişilere sunulmak üzere tasarlandı." ifadeleri yer aldı. Bu ifade, projenin güvenlik ve yasal uyum konularına verdiği önemi vurguluyor.

Trump ailesinin kripto para sektörüne girişi, bu alandaki politik ve finansal dinamikleri etkileyebilir. Bu hareket, kripto paraların ana akım finans dünyasına entegrasyonu sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülebilir.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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