Trump destekçisinden Bitcoin atağı

Trump destekçisinden Bitcoin atağı
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Donald Trump destekçisi ve eski başkan adayı Vivek Ramaswamy'nin ortak kurucusu olduğu Strive Enterprises, Bitcoin (BTC) entegrasyonunu hedefleyen varlık yönetimi kolunu hayata geçirdi. Şirket, Tether'e bankacılık hizmeti veren Cantor Fitzgerald liderliğinde 30 milyon dolarlık yatırım topladı.

Küresel ekonomik riskler karşısında Bitcoin'i bir koruma aracı olarak konumlandıran Strive Enterprises, spot Bitcoin ETF pazarındaki yükselişten faydalanmayı hedefliyor. BlackRock'ın spot Bitcoin ETF'inin rekor girişler kaydettiği bir dönemde gelen bu hamle, kurumsal yatırımcıların kripto para ekosistemine artan ilgisini gösteriyor.

BlackRock ETF Başarısı Strive Modelini Şekillendiriyor

Strive Enterprises'ın yeni varlık yönetimi kolu, sıradan Amerikalıların portföylerine Bitcoin entegrasyonunu amaçlıyor. Şirket CEO'su Matt Cole, Bitcoin entegrasyonunun müşterilere gerçek finansal özgürlük sunacağını belirtti.

Yeni girişim Ohio'dan Texas'a taşınma kararıyla birlikte geldi. Bloomberg analisti Eric Balchunas'ın değerlendirmesine göre spot Bitcoin ETF'lerindeki kurumsal payların bir yıl içinde yüzde 40'a ulaşması bekleniyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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