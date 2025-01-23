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TRUMP Coin 2025-2030 Fiyat Tahmini ve Geleceği

TRUMP Coin 2025-2030 Fiyat Tahmini ve Geleceği
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Birkaç gün önce, ABD'nin yeni lideri Donald Trump, göreve başlamadan hemen önce kendi meme coin'ini piyasaya sürdü. Bu adım, kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı. Yüksek volatiliteye sahip olan coin ile ilgili TRUMP coin geleceği ve fiyat tahmini araştırmaları yapılıyor. İşte bazı analistlerin görüşleri...

22 Ocak itibarıyla TRUMP, en yüksek değerine kıyasla yüzde 43 düşerek 43 dolara geriledi. Şu an, 8,8 milyar dolar piyasa değeriyle kripto paralar arasında 24. sırada yer alıyor.

Peki, Official Trump token uzun vadede güvenilir bir varlık olabilir mi, yoksa sadece Trump'ın başkanlığı çevresinde oluşan heyecanı kazanca çevirmek için atılmış bir adım mı? Gelin, Trump Coin'in geleceğini ve fiyat tahminlerini inceleyelim.

TRUMP Coin'in Detayları ve Eleştiriler

TRUMP token, Solana blok zinciri üzerinde çalışıyor. Bu proje, Trump Organizasyonu'na bağlı CIC Digital LLC ve Fight Fight Fight LLC tarafından destekleniyor. Bu iki şirket, toplam arzın yüzde 80'ini kontrol ediyor.

Trump, coin'i duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Resmi Trump Meme Coin'imiz BURADA! Kazandığımız her şeyi kutlamanın vakti geldi!"

Başlangıçta, piyasaya 200 milyon TRUMP coin sürüldü. Önümüzdeki üç yıl içinde toplam arzın 1 milyara ulaşması bekleniyor. Resmi internet sitesinde bu token'in yatırım amacı taşımadığı, siyasi bir nitelik taşımadığı ve herhangi bir seçim kampanyası ya da kamu kurumu ile ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

Bazı uzmanlar, Trump'ın bu coin üzerinden başkanlığını kazanca dönüştürdüğünü öne sürüyor. Özellikle coin'in yüzde 80'ine sahip olması ve lansmanı başkanlık yemin törenine saatler kala gerçekleştirmesi, bazıları tarafından fırsatçılık olarak değerlendiriliyor.

Kripto yatırımcısı Nick Tomaino, bu durumu eleştirerek şu yorumu yaptı:

"Bu coin, şu an için bir FTX token'ı gibi görünüyor. Ancak hangi yöne evrileceği henüz belli değil."

TRUMP Coin'in Fiyat Tahmini ve Geleceği

Şu an TRUMP token oldukça dalgalı bir fiyat seyri izliyor. Değerinin daha da düşme ihtimali mevcut, bu da bazı yatırımcılar için kayıplara yol açabilir. Ancak hype sona erdikten sonra bu token'in gerçek değeri daha net ortaya çıkacak. Trump'ın başkanlık dönemi boyunca alacağı kararlar ve büyük yatırımcıların hareketleri, coin'in fiyatına yön verecek temel unsurlar olacak.

TRUMP coin, başkanlık dönemine dair hype'ı kullanan bir ürün olabilir. Ancak bu hype sürecinde fiyatlarda büyük dalgalanmalar beklenebilir.

TRUMP Coin 2025-2030 Fiyat Tahmini

Uzun vadeli TRUMP coin fiyat tahminleri sınırlı olsa da mevcut öngörüler şu şekilde:

CoinCodex, 2025 yılı için TRUMP coin'in fiyatını 39,4 dolar ile 190 dolar arasında değişebileceğini tahmin ediyor. Bu öngörüler, büyüme potansiyeline işaret etse de piyasanın dalgalı doğasını da kabul ediyor.

BTCDirect, 2025 sonunda TRUMP coin'in değerinin 28,01 euro seviyesine düşebileceğini öngörüyor ki bu, mevcut değerinin altında bir fiyat.

CoinCodex, 2030 yılı için TRUMP coin fiyatının 105 dolar ile 168 dolar arasında olabileceğini tahmin ediyor.

Bu tahminler olumlu bir tablo çizse de TRUMP coin'in geleceği, piyasa koşullarına ve Trump'ın başkanlık dönemi boyunca yapacağı hamlelere bağlı olacak. Trump sürprizlerle dolu bir lider ve meme coin'iyle neler yapacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Not: Haberin içerisinde yer alan hiçbir ifade yatırım tavsiyesi içermez. Alım satım işlemlerinde sorumluluk tamamen yatırımcının kendisine aittir.

Beyza Kızıldemir
Beyza Kızıldemir
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