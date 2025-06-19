Trump ailesinin World Liberty Financial hamlesi şaşırttı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ailesine ait holding şirketi, kripto para platformu World Liberty Financial'daki hisselerini son altı ayda önemli ölçüde azalttı. DT Marks DeFi LLC adlı şirketin payları, Aralık 2024'teki yüzde 75 seviyesinden Haziran ayında yüzde 40'a kadar geriledi.

Trump Ailesinden Beklenmedik Kripto Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesiyle bağlantılı bir holding şirketi olan DT Marks DeFi LLC'nin, World Liberty Financial (WLF) adlı kripto para platformundaki payını azalttığı bildirildi. Son on bir günlük süreçte gerçekleşen bu hisse satışı, başkanın kripto para sektörüyle olan ilişkilerine yönelik tartışmaların yaşandığı bir dönemde gerçekleşti. Yapılan analizlere göre DT Marks DeFi LLC, Aralık 2024 itibarıyla WLF'nin yüzde 75'lik bir hissesine sahipken bu oran kademeli olarak düşürüldü.

World Liberty Financial tarafından yapılan resmi açıklamalarda şirketin Ocak ayında yaklaşık yüzde 60 olan hissesinin 8 Haziran sonrasında yüzde 40 seviyesine gerilediği belirtildi. Trump ailesinin bu hisse satışından ne kadar kâr elde ettiği net olmamakla birlikte yapılan değerlendirmeler bu işlemin finansal getirisinin milyonlarca dolara ulaşabileceğini gösteriyor. Bu gelişme, ABD'deki yasa yapıcıların başkanın kripto endüstrisindeki bağlantılarının incelenmesi yönündeki taleplerinin ardından geldi.

Söz konusu hisse satışları, siyasi ve regülasyonel gündemle de yakından ilişkili görünüyor. World Liberty Financial, Kongre'nin ülkedeki ödeme amaçlı stablecoin çeşitlerini düzenlemeyi hedefleyen GENIUS Yasası'nı görüştüğü sırada, mart ayında kendi 1 dolara sabitlenmiş stablecoin projesini başlatmıştı. ABD'de yeni bir dönemi başlatacak olan GENIUS Yasası, Demokrat ve Cumhuriyetçi üyelerin ortak desteğiyle Senato'dan kısa bir süre önce geçmişti. Söz konusu yasa tasarısı Temsilciler Meclisinde benzer bir süreçten geçmeyi bekliyor. Başkan Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı bir çağrıda meclisin yasayı bir an önce onaylaması gerektiğini ifade etti.

Bu durum, Trump ve ailesinin desteklediği WLF'nin, başkanın yürütme emirleri ve Kongre'nin yasal düzenlemeleri aracılığıyla kripto para politikalarını etkilemeye çalıştığı yönündeki çıkar çatışması iddialarını yeniden gündeme getirdi. Şirketin mart ayı itibarıyla iki halka açık token satışı üzerinden yaklaşık 550 milyon dolar fon topladığı ve Trump'ın kişisel olarak bu girişimden haziran ayı itibarıyla 57 milyon doların üzerinde gelir bildirdiği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.