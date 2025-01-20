Trump ailesinin memecoin macerası Solana Blockchain ağını tıkadı

Trump ailesinin kripto para ekosistemine başlangıcı, Solana platformunda beklenmedik zorluklara yol açtı. 20 Ocak'taki başkanlık töreni öncesinde piyasaya sürülen TRUMP ve MELANIA memecoinleri, ağda önemli yoğunluğa neden olurken, Blockchain analistleri token dağıtımlarında ciddi risk sinyalleri tespit etti.

Trump Ailesinin Solana Blockchain Ağındaki Etkisi

Trump'ın danışma ekibi, başkanlık töreni öncesi stratejik bir hamleyle kripto para piyasasına giriş yaptı. Official Trump (TRUMP) memecoini 18 Ocak'ta, Official Melania (MELANIA) tokenı ise 19 Ocak'ta Solana ağında piyasaya sürüldü.

Memecoin lansmanları Solana'ya beklenmedik bir işlem yükü getirdi. Anonim kripto yatırımcısı Dave, Solana'nın Blockchain gezgininin 20 Ocak Türkiye saati ile 00:13'ten önceki 30 dakikada yeni işlem kaydetmediğini belirtti.

MELANIA tokenın web sitesi, token dağıtımının yüzde 35'inin ekibe, yüzde 20'sinin hazine ve topluluğa, yüzde 15'inin halka ve yüzde 10'unun likiditeye ayrıldığını duyurdu. Blockchain analitik platformu Bubblemaps ise token arzının yaklaşık yüzde 90'ının tek bir cüzdanda toplandığını ortaya çıkardı.

Donald Trump'ın TRUMP tokenı, MELANIA'nın lansmanından sonraki 40 dakika içinde piyasa değerinden 5 milyar dolar kaybetti ve fiyatı 74,6 dolardan 45,9 dolara geriledi.