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Trump ABD'nin kripto politikalarını eleştirmeye devam ediyor

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Donald Trump, kripto para satışları konusunda ABD hükümetinin tutumunu eleştirdi ve ülkenin bu teknolojiyi geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Çin ve diğer ülkelerin bu alanda ilerlediğini belirten Trump, ABD'nin geride kalmaması gerektiğini ifade etti. Eski başkanın bu sözleri, kripto para dünyasında ve siyasi arenada geniş yankı buldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para piyasasına destek vermesi, sektörde büyük yankı uyandırdı. Trump son açıklamasında Amerika'nın kripto madenciliğinde süper güç olması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamalar, piyasaları hareketlendirirken, ABD hükümetinin kripto varlıklarıyla ilgili son hamleleri de dikkat çekti.

Trump Kripto Para Gelişimine Vurgu Yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, beklenmedik bir çıkış yaparak kripto para piyasasına yeşil ışık yaktı. Popüler yayıncı Adin Ross'un canlı yayınına konuk olan Trump, ABD'nin kripto para alanında geri kalmaması gerektiğini vurguladı.

Trump, "Kripto paralar çağımızın modern para birimi" diyerek, bu alanın yapay zeka kadar önemli olduğunu belirtti. Eski başkan, "Amerika, kripto madenciliğinde süper güç olmalı" sözleriyle de dikkat çekti.

Bu açıklamalar, kripto dünyasında yankı uyandırdı. Özellikle Trump'ın Bitcoin 2024 etkinliğinde 21 milyon dolarlık bağış toplaması, sektörün siyasi arenadaki ağırlığını gözler önüne serdi.

Öte yandan, ABD hükümetinin geçtiğimiz günlerde 2 milyar dolarlık Bitcoin'i anonim bir cüzdana aktarması da konuşuluyor. Arkham Intelligence'ın verilerine göre hükümetin elinde toplam 11,1 milyar dolarlık kripto para bulunuyor.

Senatör Cynthia Lummis'in, ABD'nin yıllık 200 bin Bitcoin almasını öngören yasa tasarısı da sektörde heyecan yarattı.

Son zamanlarda yaşanan bu gelişmeler piyasayı karıştırdı. Piyasa verilerine göre Bitcoin fiyatı yüzde 9 düşüşle 53.797 dolara geriledi.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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