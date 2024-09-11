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TRON Tether ve TRM Labs kripto güvenliği konusunda ortaklık kurdu

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TRON, Tether ve TRM Labs, kripto para piyasasında yasadışı faaliyetleri önlemek amacıyla T3 Mali Suçlar Birimi'ni kurduklarını duyurdu. Bu yeni birim, Blockchain teknolojisini kullanarak finansal suçlarla mücadelede yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor.

TRON, Tether ve TRM Labs'in güçlerini birleştirmesiyle oluşturulan T3 Mali Suçlar Birimi (T3 FCU), kripto para dünyasında yeni bir güvenlik çağı başlatıyor. TRON Blockchain ağında USDT ile gerçekleştirilen yasadışı faaliyetleri önlemeyi hedefleyen bu girişim, ilk haftalarında 12 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemeyi başardı.

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Blockchain teknolojisinin öncü isimlerinden TRON, stablecoin devi Tether ve kripto güvenlik uzmanı TRM Labs, el ele vererek yeni bir oluşuma imza attı. T3 Mali Suçlar Birimi (T3 FCU) adı verilen bu inisiyatif, TRON Blockchain ağında dolaşan USDT kripto para birimlerinin karıştığı yasadışı faaliyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Üç dev şirketin güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkan T3 FCU, kamu ve özel sektör iş birliğinin yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor. TRM Labs'in finans suçları konusundaki uzmanlığı, TRON'un teknolojik altyapısı ve Tether'in geniş soruşturma deneyimi, bu oluşumun temelini oluşturuyor.

Girişimin ilk haftalarında elde edilen sonuçlar umut verici. Yaklaşık 12 milyon dolarlık USDT'nin yasadışı işlemlerde kullanılması engellendi. Bu başarı, T3 FCU'nun etkinliğini gözler önüne seriyor.

USDT'nin stablecoin piyasasındaki lider konumu ve TRON ağındaki yaygın kullanımı, ne yazık ki kötü niyetli kişilerin de ilgisini çekiyor. TRON'un sunduğu düşük işlem ücretleri ve istikrarlı yapısı, yasadışı faaliyetler için cazip bir ortam oluşturabiliyor. T3 FCU, işte tam da bu noktada devreye giriyor ve olası tehditleri önceden tespit edip önlemeyi amaçlıyor.

İşbirliğinin bir parçası olarak TRM, ortaklarına terör finansmanı, yaptırım ihlalleri ve hırsızlık gibi suçlarla bağlantılı işlemleri belirleme konusunda sürekli destek sağlayacak. Ayrıca, dünya genelindeki güvenlik güçleriyle koordineli çalışmalar yürütülecek.

TRON'un kurucusu Justin Sun, teknolojinin olumlu etkisine olan inancını vurgularken, Tether CEO'su Paolo Ardoino ve TRM Labs temsilcisi Chris Janczewski de bu ortaklığın kripto ekosistemini koruma konusundaki kararlılıklarını dile getirdiler.

T3 FCU, kripto para dünyasında yasadışı faaliyetlere karşı net bir tavır ortaya koyarak, kullanıcılar için daha güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyor. Bu girişim, Blockchain teknolojisinin sunduğu imkanların doğru kullanımı için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

Kripto Para Blockchain Finans

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