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Travala ve Solana ortaklığıyla turizmde yeni dönem başladı

Travala ve Solana ortaklığıyla turizmde yeni dönem başladı
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Kripto dostu seyahat platformu Travala, Solana Blockchain ağını entegre ederek hizmet yelpazesini genişletti. Kullanıcılar artık SOL, USDT ve USDC gibi Solana tabanlı varlıklarla rezervasyon yapabilecek. Bu hamle, Travala'nın kripto ekosistemindeki konumunu güçlendirirken, seyahat sektöründe Blockchain teknolojisinin benimsenmesine öncülük ediyor.

Kripto para dünyası ile seyahat sektörünü birleştiren öncü platform Travala, Solana Blockchain ağını entegre ederek hizmet yelpazesini genişletti. Bu stratejik hamle, kullanıcılara Solana ekosistemindeki varlıklarla seyahat rezervasyonları yapma ve ödüller kazanma imkanı sunuyor. Ethereum ve BNB Chain'in ardından üçüncü büyük Blockchain ağıyla bütünleşen Travala, bu adımıyla kripto dostu seyahat seçeneklerini çeşitlendirirken, Blockchain teknolojisinin günlük hayattaki kullanım alanlarını da genişletiyor.

Kripto Para Kullanıcıları İçin Seyahat Artık Daha Kolay

Travala'nın Solana entegrasyonu, kripto para kullanıcıları için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Singapur'da düzenlenen Solana Breakpoint etkinliğinde konuşan Travala CEO'su Juan Otero, bu entegrasyonun önemini vurguladı. Otero "Solana ağı, maliyet etkinliği ve ölçeklenebilirliği sayesinde en çok kullanılan Blockchain ağlarından biri haline geldi. Solana ağında kullanılabilecek teknolojiler, seyahatin bir sonraki aşamasını inşa etmek için önemli fırsatlar sunuyor." açıklamasında bulundu.

Bu entegrasyon kapsamında, Travala kullanıcıları rezervasyonlarının değerinin yüzde 10'una kadar SOL, Bitcoin (BTC) ve Travala'nın yerel kripto para birimi AVA cinsinden seyahat ödülleri elde edebilecek. Ayrıca topluluk oylamasının ardından AVA tokenının Solana versiyonu da piyasaya sürülecek.

Travala, halihazırda düzinelerce kripto para birimini desteklemesine rağmen platform içi cüzdanlarda doğrudan desteklenen kripto para sayısı 10'dan daha azdı. Bu entegrasyonla birlikte kullanıcılar, Solana ağı üzerinden SOL, USDT ve USDC'yi doğrudan Travala hesaplarına yatırıp çekebilecek ve seyahat rezervasyonlarında sıfır işlem ücreti avantajından yararlanabilecek.

Travala ekibi, gelecekte Solana ekosistemini daha da benimseyeceklerini ve "Solana ekosisteminin gerçek dünya kullanım alanlarını genişleten ürünler yaratma" hedefiyle hareket edeceklerini açıkladı. Bu gelişmeler, kripto para dünyasının seyahat sektöründeki etkisini artırırken, Travala'nın da bu alandaki lider konumunu güçlendiriyor.

Platformun Skyscanner ile yakın zamanda gerçekleştirdiği entegrasyon da göz önüne alındığında, Travala'nın geleneksel seyahat platformlarıyla rekabet edebilecek bir konuma geldiği görülüyor. Skyscanner entegrasyonu, Travala'nın 2.2 milyon otel seçeneğini Expedia ve Booking.com gibi önde gelen seyahat acenteleriyle birlikte keşfedilebilir hale getiriyor.

Bu gelişmeler, Blockchain teknolojisinin seyahat sektöründe yarattığı dönüşümün somut örnekleri olarak dikkat çekiyor. Kripto para kullanıcıları için seyahat deneyimini kolaylaştıran bu adımlar aynı zamanda geleneksel finans sistemleri ile dijital varlıklar arasında bir köprü oluşturuyor.

Haberler.com / Serkan Köse - Kripto Para

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