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TON Blockchain ağında dev kesinti

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The Open Network (TON) Blockchain ağı altı saat süren dev bir kesinti yaşadı. TON'un işlem durgunluğu, kripto dünyasında endişelere yol açtı ve birçok borsa işlemleri durdurmak zorunda kaldı.

Telegram'ın Blockchain projesi TON, beklenmedik bir kesinti yaşayarak altı saat boyunca işlemsiz kaldı. Yaşanan sorunun arkasında, DOGS adlı yeni bir meme kripto para biriminin airdrop etkinliğinin neden olduğu aşırı işlem yükü olduğu iddia edildi.

TON'da Yaşanan Büyük Kesinti Tüm İşlemleri Durdurdu

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın Blockchain projesi olarak bilinen TON, ani bir kesintiye uğradı. Tonscan verilerine göre, Blockchain ağında blok üretimi durdu ve yaklaşık altı saat boyunca herhangi bir işlem gerçekleşmedi.

Yaşanan sorun nedeniyle Binance ve Bybit gibi önde gelen kripto para borsaları, TON Blockchain ağı üzerindeki para transferlerini geçici olarak askıya aldı. TON yetkilileri, durumun ciddiyetini kabul ederek, "TON Blockchain ağında şu an blok üretimi kesintiye uğramış durumda. Bu aksaklık, ağ üzerindeki yoğun yükten kaynaklanıyor. Bazı doğrulayıcılar, eski işlemleri temizlemekte güçlük çekiyor ve bu durum konsensüsün bozulmasına yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Telegram'daki TON Status grubu, sorunu çözmek için atılan adımları paylaştı. Gruba göre, doğrulayıcılar ağı yeniden dengeye oturtmak amacıyla düğümleri eş zamanlı olarak özel komutlarla yeniden başlatmak zorunda kaldı. Grup yöneticileri, henüz güncelleme yapmayan doğrulayıcılara "Düğümünüzü en kısa sürede güncelleyin." çağrısında bulundu.

TON Society'den olduğunu belirten stratejik danışman @maverickqe, yaşanan sorunun DOGS adlı yeni bir meme kripto para biriminin airdrop etkinliğinden kaynaklandığını öne sürdü.

DOGS meme kripto para birimi, Telegram ekosistemi içinde kullanımını genişletme planlarıyla dikkat çekmişti. DOGS, toplam arzının yüzde 81,5'ini topluluk üyelerine dağıtacağını duyurmuş ve geçen hafta altı milyon kullanıcının airdrop'a başvurduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmeler, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasının ardından geldi. Durov'un serbest bırakılması için başlatılan destek kampanyası, Telegram mini uygulaması üzerinden 1,7 milyon imzaya ulaştı.

Yaşanan kesintiye rağmen, TON'un yerel kripto para birimi olan Toncoin, son 24 saatte yüzde 2,14'lük sınırlı bir düşüşle 5,27 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

Kaynak: Haberler.com / Kripto Para

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