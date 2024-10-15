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Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor

Tiktok inceleme altına alındı: Kripto para işlemleri araştırılıyor
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TikTok, Birleşik Krallık'ta kripto borsası denetimlerinden muaf bir şekilde hareket ettiği iddiaları gündemde. Uzmanların açıklamalarına göre platformda kripto para ile yapılan işlemler, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini artırıyor. FCA'nın bu konuda henüz net bir tutum sergilememesi, endişeleri daha da büyütüyor.

Birleşik Krallık düzenleyici kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi'ne yapılan bir başvuru, TikTok'un Birleşik Krallık'ta resmi olmayan bir kripto borsası gibi hareket ettiğini öne sürdü. Bir uyum uzmanının iddialarına göre platform üzerinde gerçekleşen kripto para alım satımların düzenlenmesi gerektiği belirtildi. TikTok'un bu faaliyetleri yasal çerçevede değerlendirilmedikçe kara para aklama ve terör finansmanı riskleri barındırdığı vurgulanıyor.

Sosyal Medya Devi Tiktok'un Kripto Para İşlemleri Mercek Altında

Sosyal medya devi TikTok, beklenmedik bir iddia ile gündemde. Bir uyum uzmanının Birleşik Krallık düzenleyici kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi'ne (FCA) yaptığı başvuruda, platformun kayıt dışı kripto borsası gibi çalıştığı öne sürüldü.

Yapılan şikâyette TikTok kullanıcılarının gerçek para karşılığında sanal tokenlar alabildikleri belirtiliyor. Bu durum, şirketin kara para aklama ve terör finansmanı gibi ciddi suçlar açısından denetlenmesi gerektiği endişesini doğuruyor.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan TikTok, FCA'nın onaylı şirketler listesinde yer almıyor. FCA, kripto piyasasına karşı temkinli yaklaşımını sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemde Coinbase'e benzer gerekçelerle ceza kesen kurum, sektördeki denetimlerini sıkılaştırmak adına büyük bir ekip kurdu. Yılbaşından bu yana yapılan açıklamalara göre, Birleşik Krallık'ta kayıt başvurusunda bulunan 500 kripto firmasından yalnızca 48'i onay alabildi.

İddialara göre TikTok kullanıcıları platformda sanal para satın alarak, bunları içerik üreticilere 'hediye' olarak gönderebiliyor. Bu hediyeler, 'elmas' adı verilen sanal emojilerle birleştirilerek, içerik üreticilerin popülerliğini ölçmede kullanılıyor. Ancak TikTok, bu hediyelerin parasal bir aktarım aracı olmadığını savunuyor.

Uzmanlar, bu karmaşık durumun TikTok'un kripto borsası gibi faaliyet gösterdiğine dair kaygıları artırdığını belirtiyor. Konunun netlik kazanması için yetkili kurumların harekete geçmesi bekleniyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

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