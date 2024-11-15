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Tether yeni platformu ile kripto para ekosistemini genişletiyor

Tether yeni platformu ile kripto para ekosistemini genişletiyor
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Dünyanın en büyük stablecoin ihraççısı Tether, gerçek dünya varlıklarını dijitalleştiren Hadron platformunu duyurdu. Platform, hisse senetlerinden sanat eserlerine, tahvillerden mücevherlere kadar her türlü varlığın tokenizasyonuna olanak tanıyor. Bu girişim, Tether'ın 133 milyar dolarlık USDT arzının ötesinde yeni bir genişleme stratejisini işaret ediyor.

Kripto para piyasasının en önemli oyuncularından Tether, varlık tokenizasyonu alanında çığır açacak yeni bir adımı hayata geçirdi. Hadron adını verdiği platform, basit stablecoinlerden karmaşık sepet teminatlı ürünlere kadar geniş bir yelpazede tokenizasyon imkanı sunuyor.

Tether Gerçek Dünya Varlıklarını Blockchain Ağına Taşıyor

Tether'ın yeni platformu Hadron, geleneksel finans dünyasını Blockchain teknolojisiyle buluşturuyor. Platform, fiat para birimine endeksli veya emtiaya dayalı stablecoinlerden başlayarak, dijital varlık teminatlı tokenlar ve sepet teminatlı ürünlere kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet verecek.

Tether CEO'su Paolo Ardoino, platformun varlık tokenizasyonunu daha kolay, güvenli ve ölçeklenebilir hale getireceğini vurguladı. Yapılan açıklamada, arazi, değerli sanat eserleri ve lüks saatler gibi fiziksel varlıkların da platform üzerinden tokenize edilebileceği belirtildi.

Bu girişim, Tether'ın ana işi olan USDT ihracının ötesinde bir çeşitlendirme stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor. Ripple ve Plume Network gibi rakiplerin de bulunduğu tokenizasyon pazarında Tether, güçlü bir rekabet ortamı yaratacak.

RWA platformu AgriDex'in Temmuz ayında 200 şişe zeytinyağı ve çok sayıda şarap kasasının taşınmasına yardımcı olması, bu tür platformların pratik kullanımını gösteriyor. Tether'ın Hadron platformu da benzer şekilde gerçek dünya varlıklarının Blockchain üzerinde temsil edilmesine olanak tanıyacak.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para
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