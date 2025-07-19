Tether ve Circle GENIUS Yasası'yla ABD piyasasına giriyor

Tether ve Circle GENIUS Yasası'yla ABD piyasasına giriyor
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ABD'de stablecoinleri düzenleyen GENIUS Yasası'nın imzalanması sonrası Tether CEO'su Paolo Ardoino ve Circle CEO'su Jeremy Allaire, şirketlerinin yeni düzenlemelere uyum planlarını açıkladı. Coinbase ise sıradaki hedefin piyasa yapısı yasası olduğunu belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri, Başkan Donald Trump'ın stablecoinleri finansal sisteme entegre eden tarihi yasayı imzalamasıyla kripto para düzenlemelerinde yeni bir sayfa açtı. Beyaz Saray'daki imza töreninin ardından Tether, Circle ve Coinbase gibi sektör devlerinin yöneticileri, yasanın getireceği değişikliklere ve gelecek stratejilerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Coinbase Gözünü Sıradaki Yasaya Dikti

ABD Kongresi'nin her iki kanadından da geniş destek gören ve Trump tarafından imzalanan GENIUS Yasası, stablecoin ihraç eden şirketlere ciddi düzenlemeler getiriyor. Bu yasa çerçevesinde stablecoinlerin ABD Hazinesi'nin belirlediği likit varlıklarla birebir desteklenmesi ve sürekli sıkı denetimlere tabi tutulması gerekiyor.

Tether CEO'su Paulo Ardoino, ABD'ye yönelik operasyonlarını GENIUS Yasası'na uyum sağlayarak geliştireceklerini belirtti. Ardoino, şirketin mevcut stablecoin ürünü USDT'nin de yabancı ihraççı statüsünde yeni yasaya uygun hale getirileceğini ve rezerv yapısında bazı ayarlamalar yapılacağını ifade etti. Ardoino ayrıca özellikle kurumsal müşterilere yönelik yüksek verimlilik odaklı yeni bir stablecoin çıkarma planlarını açıkladı.

Circle CEO'su Jeremy Allaire ise GENIUS Yasası'nın şirketin zaten uyguladığı iş modelini yasal güvence altına aldığını söyledi. Circle'ın şeffaf ve düzenli olarak kamuya açık denetimlerden geçtiğini belirten Allaire, yasanın ABD'deki büyük teknoloji firmaları ve finansal kurumlar için stablecoin teknolojisine yatırım yapma konusunda güven sağlayacağını ifade etti.

Tether, bu süreçte denetim için küresel çapta tanınmış dört büyük denetim firmasından biriyle çalışmayı hedefliyor. Şirketin son dönemde Trump yönetiminden aldığı destek, ABD pazarına girişini kolaylaştırıyor.

Öte yandan Coinbase CEO'su Brian Armstrong, GENIUS Yasası'nı büyük bir finansal devrimin başlangıcı olarak tanımladı. Armstrong, stablecoinleri kapsayan bu yasadan sonra sıradaki hedeflerinin kripto piyasalarını düzenleyen yeni yasalar olduğunu belirtti. Coinbase, sektöre destek veren siyasi faaliyetlere de ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
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