Tether soruşturma iddialarına yanıt verdi

Kripto para piyasasının dev ismi Tether, şirket hakkında yayımladığı ceza soruşturması iddialarına tepki gösterdi. Tether CEO'su Paolo Ardoino, söz konusu iddiaların kaynağını doğrulanmamış söylentileri yeniden gündeme taşımakla suçlarken, Tether'in yasa dışı faaliyetleri önlemek için kolluk kuvvetleriyle kapsamlı bir iş birliği içinde olduğunu belirtti. Şirket, bu tür belgesiz iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Tether Yetkilileri Kaynaksız İddialara Karşı Tepki Gösterdi

Stablecoin şirketi Tether, yabancı basında ortaya atılan ceza soruşturması iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket yönetimi, söz konusu haberlerde yer alan iddiaların kaynaksız ve spekülatif nitelikte olduğunu vurgulayarak, yapılan haberleri "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Tether'den yapılan açıklamada, şirketin yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda güvenlik güçleriyle uzun süredir verimli bir iş birliği içinde olduğu hatırlatıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcılık ve kara para aklama girişimlerini önlemeye yönelik çok sayıda anlaşmaya imza atıldığı belirtilirken, iddiaların bu önemli iş birliğini görmezden gelmesi eleştirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tether CEO'su Paolo Ardoino, çeşitli yabancı kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaların eski söylentileri yeniden ısıtarak gündeme getirdiğini öne sürdü. Ardoino, şirketin herhangi bir ceza soruşturmasından haberdar olmadığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.