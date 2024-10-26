Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Tether soruşturma iddialarına yanıt verdi

Tether soruşturma iddialarına yanıt verdi
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tether, yabancı basında çıkan ceza soruşturması iddialarına karşı, şirketin kolluk kuvvetleriyle iş birliği sicilinin görmezden gelindiğini belirterek tepki gösterdi. Tether CEO'su Paolo Ardoino, bu tür asılsız iddiaların sorumlu habercilik anlayışını ihlal ettiğini savundu.

Kripto para piyasasının dev ismi Tether, şirket hakkında yayımladığı ceza soruşturması iddialarına tepki gösterdi. Tether CEO'su Paolo Ardoino, söz konusu iddiaların kaynağını doğrulanmamış söylentileri yeniden gündeme taşımakla suçlarken, Tether'in yasa dışı faaliyetleri önlemek için kolluk kuvvetleriyle kapsamlı bir iş birliği içinde olduğunu belirtti. Şirket, bu tür belgesiz iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Tether Yetkilileri Kaynaksız İddialara Karşı Tepki Gösterdi

Stablecoin şirketi Tether, yabancı basında ortaya atılan ceza soruşturması iddialarını kesin bir dille yalanladı. Şirket yönetimi, söz konusu haberlerde yer alan iddiaların kaynaksız ve spekülatif nitelikte olduğunu vurgulayarak, yapılan haberleri "sorumsuz" olarak nitelendirdi.

Tether'den yapılan açıklamada, şirketin yasa dışı faaliyetlerle mücadele konusunda güvenlik güçleriyle uzun süredir verimli bir iş birliği içinde olduğu hatırlatıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, dolandırıcılık ve kara para aklama girişimlerini önlemeye yönelik çok sayıda anlaşmaya imza atıldığı belirtilirken, iddiaların bu önemli iş birliğini görmezden gelmesi eleştirildi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tether CEO'su Paolo Ardoino, çeşitli yabancı kaynaklar tarafından ortaya atılan iddiaların eski söylentileri yeniden ısıtarak gündeme getirdiğini öne sürdü. Ardoino, şirketin herhangi bir ceza soruşturmasından haberdar olmadığını belirterek, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Kripto Para

Kripto Para CEO

Bakan Tekin bu akşam açıklanacağını duyurmuştu: Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

Binlerce öğretmenin beklediği haber geldi

 İşte Özel Harekat Polislerinin TUSAŞ'a saldıran teröristler için düğmeye bastığı an

İşte Özel Harekat polislerinin düğmeye bastığı an

 'Erkek arkadaşım beni istismar etti' cümlesini duyan baba baltayla dehşet saçtı

Kızının anlattıklarını duyan baba baltayla dehşet saçtı
Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi, katilin kimliği bir kez daha dehşete düşürdü

Kadın öğretmen 17 bıçak darbesiyle katledildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erman Toroğlu Ahmet Çakar barıştı mı? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 26 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 26 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Arılar, böcekler sınıfının hangi takımındandır? "Çılgın Bediş" adlı dizide bir lise öğrencisini canlandıran Yonca Evcimik dizinin ilk bölümü yayımlandığında kaç yaşındaydı? İbo Aslan kimdir? Dövüşçü İbo Aslan kaç yaşında, nereli? İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.